Vittoria cruciale per l'Atletico Madrid che stende il Betis a Siviglia per 1-3. Pronti-via e Joao Felix, sfruttando un guizzo di Correa, porta avanti i biancorossi dopo 100 secondi di gioco. Il Betis reagisce dominando una prima frazione caratterizzata dagli infortuni subiti da Vrsaljko, Correa e Guardado. Il gol del pari arriva nel 5' di recupero del primo tempo, con un mancino da fuori di Tello. Nella ripresa Felipe colpisce un palo al 60' e 2' più tardi Felix trova il gol dell'1-2 con un altro tap-in a porta vuota. Nel finale il Betis prova a spingere in tutti i modi ma viene punito nuovamente all'80' dal destro potente del subentrato Lemar.

In virtù di questo risultato gli ospiti salgono a quota 48 punti in classifica, agganciando il Barcellona in terza posizione e portandosi a +2 sui padroni di casa.

Ad

Joao Félix Credit Foto Getty Images

Champions League Atletico-United 1-1, pagelle: Ronaldo non incide 23/02/2022 A 22:20

Il tabellino

Betis (4-5-1): Bravo; Sabaly, Bartra, Víctor Ruiz, Guardado (dall'11' Tello); Paul (dal 54' Rodriguez), William Carvalho, Joaquín (dal 67' Willian Josè), Rubial, Fekir; Borja Iglesias (dal 66' Juanmi) . All.: Pellegrini

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (dal 20' Carrasco), Giménez, Felipe, Reinildo, Renan Lodi (dal 45' Lemar); Herrera, De Paul (dall'82' Serrano), Llorente; Correa (dal 26' Griezmann), Joao Félix (dall'82' Suarez). All.: Simeone

GOL - Joao Felix (A), Tello (B), Felix (A), Lemar (A)

ASSIST - Correa (A), Sabaly (B), Llorente (A), Griezmann (A)

NOTE: AMMONITI - Borja Iglesias (B), Herrera (B), Akouokou (B), Bartra (B), Carrasco (A), Tello (B), Ruibal (B), Llorente (A)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

2' RETEEEE! FELIX PORTA AVANTI L'ATLETICO! 0-1! Rilancio di Oblak, spizzata di Llorente per lo scatto in profondità di Correa, bravo ad arrivare sul fondo e servire al centro il portoghese, freddissimo nell'insaccare da due passi.

41' SABALY, MONUMENTALE! Contropiede magistrale dell'Atletico con Carrasco, Felix e Lodi che si involano verso Bravo. Il belga finta di calciare e poi appoggia a metà tra Felix e Lodi, con il terzino francese che riesce a rientrare ed allontanare in corner in scivolata. Che errore per Carrasco!

45' AKOUOKOU, INCREDIBILE! Chance colossale per il Betis. Cross teso dalla sinistra di Joaquin, intervento di Felipe e pallone che rocambola addosso al mediano, incapace di centrare la porta spalancata da pochi passi di distanza.

Betis Siviglia-Atlético Madrid. Credit Foto Getty Images

45+5' RETEEEE! 1-1! TELLO! ALL'ULTIMO SECONDO! Errore in uscita di Herrera, recupero alto di Sabaly, bravo a servire sulla sinistra lo spagnolo, implacabile col mancino da fuori gara! Termina 1-1 il primo tempo!

55' OBLAK, ANCORA LUI! Altro miracolo dello sloveno che impedisce il gol olimpico a Joaquin. Il capitano del Betis aveva provato a calciare direttamente da angolo.

65' PALO DI FELIPE! Corner dalla destra ed incornata del centrale brasiliano che centra il legno. Sulla ribattuta Gimenez è sfortunato a centrare Bravo, sempre di testa.

62' RETEEEE! 2-1! ANCORA JOAO FELIX! Imbucata di De Paul per Llorente che si invola sulla destra, arriva sul fondo e serve Felix a centro area. Altro tap-in del portoghese che trova il quinto gol in questa Liga.

80' RETEEEEEE! 1-3! LA CHIUDE LEMAR! Altra azione sviluppatasi sull'out di destra, con Griezmann che sfonda, arriva sul fondo e scarica a centro area per il francese, bravo a calciare in porta a rimorchio freddando Bravo.

IL MIGLIORE

Joao FELIX - Apre le danze dopo meno di 100", ripetendosi nella ripresa. Due gol da rapace d'area e un terzo solo sfiorato negli ultimi minuti. Corre, scambia, calcia e dribla con estrema naturalezza, dando la sensazione di poter decidere il match da un momento all'altro. Fuoriclasse.

IL PEGGIORE

Victor RUIZ - Si perde Felix in entrambi i gol, permettendo al portoghese di appoggiare per ben due volte a porta vuota da pochi passi. Prestazione disastrosa la sua quest'oggi. Urge dimenticare in fretta.

IL MOMENTO SOCIAL

Tebas: "Juventus, Barça e Real mentono più di Putin"

Champions League Atletico beffato da Elanga: lo United trova l'1-1 nel finale 23/02/2022 A 19:45