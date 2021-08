Vittoria pesante e sofferta per il Real Madrid, avversario dell'Inter il prossimo 15 settembre in Champions League. I Blancos tornano al successo in Liga dopo il 3-3 con il Levante e sbancano il campo del rabbioso Betis Siviglia, trascinato dal proprio pubblico: decide il destro al volo di Carvajal poco dopo l'ora di gioco, su assist al bacio di Benzema. Sfida che gli uomini di Ancelotti approcciano bene, salvo poi patire l'intensità dei padroni di casa. Il Real rientra bene in campo dopo l'intervallo, mette sotto il Betis e passa in contropiede, con Juanmi che spreca un clamoroso due contro uno al limite dell'area di Courtois e dà il via all'azione madrilena. E' l'episodio della svolta: la formazione di Pellegrini reagisce bene, crea diversi presupposti interessanti e all'ultimo secondo ha l'occasione con Montoya. Ancelotti vola a 7 punti dopo tre giornate, il Betis resta fermo a quota 2.

Il tabellino

BETIS SIVIGLIA-REAL MADRID 0-1 (primo tempo 0-0)

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, Pezzella, Ruíz, Miranda; Guido, Guardado (70' Camarasa); Fekir, Canales (82' Joaquin), Ruibal (70' Tello); Juanmi (77' Iglesias). All. Pellegrini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Gutiérrez (83' Rodrygo); Casemiro, Valverde, Isco (66' L. Vazquez); Bale (66' Asensio), Benzema, Vinicius (78' Hazard). All. Ancelotti.

Gol: 61' Carvajal (R)

Assist: 0-1 Benzema (R)

Ammoniti: Fekir (B), Pezzella (B), Canales (R), Ruibal (B), Montoya (B), Hazard (R), Casemiro (R)

La cronaca in 6 momenti chiave

5' BENZEMA VICINO AL GOL - Occasione enorme: asse con Vinicius, il pallone torna al francese che conta i passi e calcia dal dischetto, pallone sul fondo di niente.

54' OCCASIONE PER VINICIUS - Piatto al volo complicato da pochi passi, pallone lontano dalla porta.

61' JUANMI SBAGLIA - Incredibile: due contro uno al limite dell'area e passaggio sbagliato.

61' GOL DI CARVAJAL - Vantaggio Blancos dopo l'occasione mancata del Betis! Cross di Benzema, il terzino calcia al volo e trova l'angolino.

73' ASENSIO VICINO AL GOL - Azione personale, con spazio, e sinistro dal limite: palo sfiorato.

90'+6 COURTOIS SU MONTOYA - Conclusione mancina da ottima posizione, il belga c'è.

Il migliore

BENZEMA - Sempre lui: fa reparto da solo, è il più pericoloso e pensa alla perfezione Carvajal.

Il peggiore

JUANMI - Il suo grave errore fa partire l'azione del gol del Real Madrid: imperdonabile.

