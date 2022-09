Almeno per una notte, il Barcellona è primo da solo in classifica. La squadra di Xavi espugna il campo del fanalino di coda Cadice e supera momentaneamente in vetta il Real Madrid, impegnato domenica contro il Maiorca. Un 4-0 maturato nella ripresa grazie alle reti di de Jong, di Lewandowski, di Ansu Fati e di Dembélé, dopo un primo tempo senza reti e bloccato. Ma a una decina minuti circa dalla fine il pallone ha lasciato il posto alla paura: un tifoso di casa si è sentito male sulle tribune del Nuevo Mirandilla, vittima con ogni probabilità di un attacco cardiaco, e la gara è stata paralizzata per una cinquantina di minuti per consentire le cure mediche. Qualcuno tratteneva le lacrime, Araujo ha improvvisato una preghiera che ha fatto il giro dei social. L'eroe è stato il portiere argentino Ledesma, che ha preso un defibrillatore e lo ha portato di corsa ai soccorritori, lanciandolo dietro la propria porta . Anche un altro sostenitore e un cameraman si sono sentiti male, senza conseguenze. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi poco dopo le 20.30 e, una ventina di minuti più tardi, contemporaneamente all'arrivo di notizie più confortanti sulle condizioni di salute del tifoso, trasportato d'urgenza in ospedale, sono rientrate in campo per gli ultimi 8 minuti più recupero. E con il Cadice svuotato, la coppia Ansu Fati-Dembélé ha trovato anche il tris e il poker.