Antoine Griezmann sia davvero singolare, ormai non è più un segreto per nessuno. Così come è sempre più lampante il motivo di tale peculiarità. Le "Petit Diable" venne acquistato dal 120 milioni di euro (più 15 milioni di multa) ma, in blaugrana, non riuscì a replicare le prestazioni mantenute nel quinquennio precedente all'Atletico Madrid. Nell'estate 2021, il calciatore francese ha così spinto il Barça a cederlo nuovamente ai Colchoneros per Che la stagione disia davvero singolare, ormai non è più un segreto per nessuno. Così come è sempre più lampante il motivo di. Le "" venne acquistato dal Barcellona nell'estate 2019, a fronte di un corrispettivo pari adi euro (più 15 milioni di multa) ma, in blaugrana, non riuscì a replicare le prestazioni mantenute nel quinquennio precedente all'Atletico Madrid. Nell'estate 2021, il calciatore francese ha così spinto il Barça a cederlo nuovamente aiper restare in Liga : ed è proprio sulle modalità del trasferimento che starebbe "l'inghippo".

Griezmann è infatti passato all'Atletico del "Cholo" Simeone tramite prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Un diritto che si trasformerebbe però in obbligo se il francese giocherà, nelle due stagioni, almeno il 50% delle partite in cui sarà disponibile: per essere conteggiata in tale percentuale, la singola presenza dovrà durare almeno 45 minuti.

36 presenze tra tutte le competizioni - Liga, Champions League, Coppa del Re - con l'Atletico, segnando 8 gol e smazzando 7 assist ai compagni. In queste sfide, ha giocato in totale 2.258 minuti e disputato più di un tempo in 27 gare, pari quindi al 75% delle presenze complessive. Ecco perché, in questo inizio di stagione 2022-23, Simeone lo sta utilizzando col cronometro: 27, 26, 28 e 28 i minuti giocati nelle prime quattro partite di Liga, 29 quelli in cui è invece rimasto in campo contro il Porto, che gli sono bastati comunque per Nella scorsa stagione, Griezmann ha collezionatotra tutte le competizioni - Liga, Champions League, Coppa del Re - con l'Atletico, segnando 8 gol e smazzando 7 assist ai compagni. In queste sfide, ha giocato in totalee disputato, pari quindi al 75% delle presenze complessive. Ecco perché, in questo inizio di, Simeone lo sta utilizzando col: 27, 26, 28 e 28 i minuti giocati nelle prime quattro partite di Liga,quelli in cui è invece rimasto in campo, che gli sono bastati comunque per realizzare un gol pesantissimo

Una situazione che preoccupa enormemente il Barcellona, club che ha già messo a bilancio i 40 milioni che sperava di ricavare dal riscatto obbligatorio del calciatore francese da parte dell'Atletico. Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barça sosterrebbe che la condizione necessaria per far scattare l'obbligo è già stata raggiunta, dal momento che il contratto prevedeva il prestito annuale più potenziale proroga per una seconda stagione. L'opzione di un secondo anno in prestito sarebbe scattata proprio se Griezmann avesse giocato più del 50% delle partite nel primo anno, quello dell'effettivo prestito concordato tra i due club. Avendo soddisfatto la condizione del primo anno, il Barcellona è ora pronto ad adire le vie legali contro il club madrileno e ottenere il pagamento dei 40 milioni di euro.

