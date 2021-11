L'ultima partita sulla panchina del Barcellona di Sergi si trasforma in un dramma sportivo per i blaugrana. I catalani sembrano chiudere la pratica già nel primo tempo. Iago Aspas grazia Ter Stegen dopo 2 minuti e sull'azione successiva Ansu Fati si inventa il gol del vantaggio. I padroni di casa giocano, ma sono gli ospiti a segnare. Sergio Busquets ritrova il gol in Liga che gli mancava da febbraio 2020, poi Depay raccoglie un perfetto suggerimento di Jordi Alba e insacca di testa il 3-0. Nel finale di tempo Ansu Fati si ferma durante uno scatto ed è costretto ad uscire, rovinando la giornata fino a quel momento perfetta del Barcellona. Nella ripresa cambia tutto: Iago Aspas riapre subito i giochi dopo un'incertezza di Ter Stegen, poi Nolito fa credere all'impresa ai suoi ad un quarto d'ora dalla fine. A recupero ampiamente scaduto arriva la prodezza di Iago Aspas che pesca l'angolo giusto dal limite dell'area e manda in estasi il Balaidos. Si prospetta un lavoro lungo e faticoso per il nuovo tecnico Xavi.

Il Tabellino

CELTA VIGO-BARCELLONA 3-3

Celta Vigo (4-1-3-2) - Dituro, Hugo Mallo (46'Vasquez), Aidoo, Murillo (70' Araujo), Galán, Tapia (63'Cervi), Denis Suárez, Solari (46'Beltran), Nolito, Iago Aspas, Galhardo.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Mingueza, Garcia (46'Araujo), Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Nico (59'Puig); Gavi (80'Abde), Depay, Ansu (46'Baldè)

GOL: 5' Ansu Fati, 18' Sergio Busquets, 34' Depay, 52' Iago Aspas, 74' Nolito, 96' Iago Aspas

ASSIST: Nico Gonzalez, Jordi Alba, Cervi, Galan

La cronaca in 9 momenti chiave

2'-CHE OCCASIONE CELTA! IAGO ASPAS lanciato a tu per tu con il portiere chiude troppo il mancino e non trova lo specchio!

5'-SUPER GOL DI ANSU FATI! 0-1! Punta Hugo Mallo all'interno dell'area, si mette la palla sul destro e calcia all'angolino.

18'-SERGIO BUSQUETS! 2-0 Barcellona! Destro a giro dal limite dopo assist dalla sinistra fornito da Nico Gonzalez. Non segnava da febbraio 2020 Busquets.

34'-DEPAY! TRIS BARCELLONA! Cross di JORDI ALBA dalla sinistra, DEPAY da due passi schiaccia di testa sul palo lungo e fa 3-0.

52'-IAGO ASPAS! 1-3! Grande azione del Celta chiusa dal tiro secco di GALAN, parato male da TER STEGEN. Sulla linea salva ARAUJO che però consegna palla ad ASPAS che non può sbagliare dall'area piccola.

69'- ALTRO GOL ANNULLATO AL CELTA. L'arbitro vede il controllo di braccio di NOLITO prima della conclusione che aveva portato al 2-3.

74'-GOL DI NOLITO! 2-3! TUTTO APERTO! Fantastico assist di CERVI che trova in area il tuffo di testa di Nolito.

86'-TRAVERSA DI DE JONG! Azione individuale dell'olandese che vola centralmente e calcia dai 20 metri colpendo il legno.

96'- IAGO ASPAS!!!! GOOLLLLL 3-3! INCREDIBILE! Girata di sinistro dal limite dell'area che si insacca all'angolo sinistro della porta!

