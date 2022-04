le Merengues risorgono dalle proprie ceneri e battono (soffrendo tantissimo) il Celta Vigo con il punteggio di 1-2. Decisivo il doppio rigore di Benzema (il francese ha anche sbagliato una terza conclusione dagli 11 metri), che ha reso inutile il momentaneo pareggio di Nolito. I Blancos fanno il loro dovere e salgono a quota 69 punti in 30 giornate: +12 sul Siviglia secondo, che giocherà domani sera nel mega-posticipo contro il Barcellona (forse la squadra più in forma dell’intera Liga). Per il Celta invece è la dodicesima sconfitta in campionato, che però non mina più di tanto la stagione della squadra di Eduardo Coudet: los celestes rimangono all’11° posto. Reazione-Real! Dopo le 4 sventole subite dal Barcellona di Xavi nel "Clasico" di due settimane fa,dalle proprie ceneriDecisivo il doppio rigore di Benzema (il francese ha anche sbagliato una terza conclusione dagli 11 metri), che ha reso inutile il momentaneo pareggio di. I Blancos fanno il loro dovere e salgono a quota, che giocherà domani sera nel mega-posticipo contro il Barcellona (forse la squadra più in forma dell’intera Liga). Per il Celta invece è la dodicesima sconfitta in campionato, che però non mina più di tanto la stagione della squadra di Eduardo Coudet:rimangono all’11° posto.

34 reti stagionali per Karim Benzema: record in carriera

Ad

Benzema lanzando un penalti Credit Foto Getty Images

Liga Barcellona, da Xavi al mercato: le chiavi della rinascita 21/03/2022 A 17:01

Il tabellino

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-2 (primo tempo 0-1)

CELTA VIGO (4-1-3-2): Dituro; K. Vazquez, Aidoo, Murillo, Galan; Beltran (73' Santi Mina); Menzez (81' Pineda), Suarez, Nolito (73' Tapia); Aspas, Galhardo (61' Cervi). All. Coudet

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; L. Vazquez (61' Carvajal), Militao (85' Nacho), Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos (85' Ceballos), Modric (74' Valverde); Asensio (61' Rodrygo), Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

GOL: 19' Benzema, 52' Nolito, 70' Benzema

AMMONITI: Javi Galan, Galhardo, Murillo

ESPULSI: -

LA PARTITA IN 12 MOMENTI CHIAVE

9'- BENZEMA VICINO AL GOL! Asensio di tacco per la discesa di Vazquez, cross morbido al centro, Benzema si fionda come un rapace sul secondo palo ma di testa non trova la torsione giusta. Palla fuori.

18'- FESSERIA DI NOLITO! RIGORE PER IL MADRID! L’attaccante spagnolo non si ferma e travolge Militao in piena area di rigore. L’arbitro non ha dubbi: è penalty!

19'- GOOOOOOOOOOOOOL! KARIIIIIM THE DREAM BENZEMAAA! 1-0 REAL MADRID! Rigore perfetto del francese: palla da una parte, portiere dall’altra.

24'- MIRACOLO DI COURTOIS! Il belga vola come un angelo e toglie dall’incrocio dei pali la punizione di Iago Aspas.

Karim Benzema - Vinicius Jr. Credit Foto Getty Images

41'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL PAREGGIO DI GALHARDO! 1-1! Cross a rientrare dalla sinistra, stacco imperioso di Galhardo, palla che tocca il palo e poi finisce in porta. Courtois riesce solo a sfiorare.

42'- ATTENZIONE! VAR! Forse c’è una posizione di fuorigioco di Iago Aspas.

42'- GOL ANNULLATO! La posizione di Iago Aspas è oltre i difensori del Real Madrid ed è attiva dopo il colpo di testa di Galhardo. Annullato il gol del brasiliano: si rimane 0-1.

52'- GOOOOOOOOOOOOLLLL! SI FA PERDONARE NOLITO! 1-1! Iago Aspas apre per Javi Galan, cross basso a centro area, la difesa del Madrid dorme e Nolito converte il più facile dei tap-in. Pareggio meritato.

64'- RIGORE PER IL REAL MADRID! IL SECONDO! Murillo stende Rodrygo e l’arbitro indica subito il dischetto.

65'- DITUROOOOOOOOOO! Questa volta il portiere del Celta intuisce la conclusione di Benzema e respinge al mittente il tentativo. Si rimane sull’1-1.

68'- TERZO RIGORE PER IL REAL MADRID! Kevin Vazquez atterra Mendy sulla sterzata e l’arbitro indica ancora una volta il dischetto. Clamoroso al Balaidos.

70'- GOOOOOOOOOOOOLLLL! BENZEMAAAAA! 2-1 REAL! Questa volta non sbaglia il francese, che spiazza Dituro e riporta avanti le Merengues.

IL MOMENTO SOCIAL

Matias Dituro è il primo portiere a parare un rigore a Benzema in tutte le competizioni dalla stagione 2017-18.

IL MIGLIORE

Thibaut COURTOIS – Benzema fa doppietta, ma se il Real Madrid porta via tre punti dal Balaidos il merito è sostanzialmente suo. Nel primo tempo si esibisce per due volte su Denis Suarez e Iago Aspas, mentre nella ripresa regala sicurezza a tutto il reparto. Incolpevole sul gol di Nolito.

IL PEGGIORE

VINICIUS – Particolarmente fumoso quest’oggi il brasiliano. Certo, il Celta gioca duro, però lui non riesce mai ad incidere. Nemmeno in velocità. Menomale che c’è Courtois…

Benzema: "Tripletta al PSG indimenticabile. Ancelotti mi dà tanta fiducia"

Liga Le pagelle di Real-Barça 0-4: Aubameyang mvp, Militao horror 20/03/2022 A 22:21