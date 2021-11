Agüero! Dopo riposo e poi vediamo come va, ma dagli ultimi esami effettuati Agüero resterebbe comunque a rischio e senza idoneità sportiva per ripartire. Niente da fare per! Dopo l'aritmia cardiaca diagnosticata al giocatore argentino, a seguito dei problemi riscontrati durante il match Barcellona-Alavés, era stato prescritto un periodo di fermo al giocatore non inferiore ai tre mesi . Una sorta dima dagli ultimi esami effettuati Agüero resterebbe comunque a rischio e senza idoneità sportiva per ripartire.

Mercoledì l'annuncio?

Ecco che l'argentino ha preso una decisione e, secondo la stampa spagnola, in settimana arriverà l'ufficialità del suo addio al calcio. Mercoledì 24 potrebbe essere il giorno 'buono' per l'annuncio con Agüero che si ritira a 33 anni, dopo sole 5 presenze con la maglia del Barça. Negli anni, comunque, il classe '88 ha collezionato con il Manchester City la bellezza di 5 campionati inglesi (il primo nella stagione 2011-2012, con Mancini in panca), una FA Cup, 6 Coppa di Lega inglese e 3 Community Shield. Ooi con l'Atlético Madrid una Europa League e una Supercoppa europea. Tutto senza dimenticare l'oro olimpico con l'Argentina a Pechino 2008.

Chi arriva al posto di Agüero?

È già partita la caccia al sostituto, visto che il Barcellona resterebbe così con una sola unica punta in rosa: Luuk de Jong (che sarà messo peraltro sul mercato). Xavi ha chiesto uno tra Lacazette e Cavani (in panchina allo United dall'arrivo di Ronaldo), ma potrebbe arrivare anche il giovane Karim Adeyemi del Salisburgo, seguito anche dall'Inter.

Guardiola, bel messaggio ad Aguero: "Guarisci bene, la vita è più importante"

