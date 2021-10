Il Real Madrid chiude una settimana da incubo con la sconfitta sul campo dell'Espanyol. Prima il pareggio contro il Villarreal, in mezzo il tonfo clamoroso in casa contro lo Sheriff. Come in Champions League, i Blancos perdono 2-1 per colpa degli ex De Tomas e Vidal, che approfittano di una difesa madridista da rivedere. Il solito Benzema riapre la sfida, ma non basta: l'Atletico Madrid aggancia gli uomini di Ancelotti, la Real Sociedad può andare in vetta da sola. E il Siviglia è a -3 con due partite in meno

Il tabellino

ESPANYOL-REAL MADRID 2-1 (primo tempo 1-0)

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego López; Óscar Gil (82' Lopez), Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Keidi Bare, Darde (81' Didac)r; Aleix Vidal (65' Lei), Melendo (58' Morlanes), Embarba (65' Nico); De Tomás. All. Moreno Peris.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Vázquez, Militão, Alaba, Nacho; Camavinga (46' Rodrygo), Modric (62' Casemiro), Kroos (62' Jovic), Valverde; Benzema, Vinícius (72' Hazard). All. Ancelotti.

Gol: 17' De Tomas (E), 69' Vidal (E), 71' Benzema (R)

Ammoniti: Embarba (E), Camavinga (R), Oscar Gil (E)

La cronaca in 8 momenti chiave

17' GOL DI DE TOMAS - Lampo dei padroni di casa, terzo gol dell'attaccante in campionato: Embarba sfonda sulla destra e mette un pallone basso in mezzo, De Tomas taglia fortissimo e batte Courtois.

42' OCCASIONE REAL - Punizione di Alaba da posizione defilata, stacco di Militao: largo di poco.

50' ANCORA MILITAO, A UN PASSO DAL GOL - Stacco di testa in area, torsione verso il secondo palo: largo di niente.

60' GOL DI VIDAL - L'altro ex della partita sfonda sulla destra e non sbaglia a tu per tu con Courtois.

64' DARDER SI DIVORA IL TRIS - Corsa in campo aperto dalla metà campo in poi, erorre clamoroso a tu per tu con Courtois.

71' GOL DI BENZEMA - Segna sempre lui, il francese riapre la partita! L'attaccante salta tutta la difesa e insacca sul primo palo dal limite.

80' BENZEMA VICINO AL PARI - Colpo di testa sul secondo palo da calcio d'angolo, pallone sul fondo di pochissimo.

84' ANNULLATO IL GOL DI HAZARD - Splendida azione del Real, sponda di Benzema per la grande conclusione sotto l'incrocio del belga. Ma c'è fuorigioco del francese.

Il migliore

Raul DE TOMAS - Punisce la squadra che lo ha cresciuto con il terzo gol in stagione: sempre più una garanzia.

Il peggiore

Luka MODRIC - Male oggi: tantissimi palloni persi prima della sostituzione.

