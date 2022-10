Basta un colpo di testa di Militao al Real Madrid per archiviare la pratica Getafe. La banda di Ancelotti vince 1-0 in trasferta e si riporta momentaneamente in testa in solitaria alla Liga, in attesa del match di domenica del Barcellona. Per il Getafe ben poco da segnalare, troppo forte nel possesso palla questo Real che semplicemente non fa giocare gli avversari. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel match.

Real ancora senza Benzema e Courtois, davanti Rodrygo prima punta con Valverde e Vinicius al fianco. Primo tempo tutt'altro che spettacolare: gli ospiti passano in vantaggio nei primi minuti grazie al colpo di testa di Militao su un perfetto corner di Modric, poi amministrano. Il Getafe bada per lo più a difendersi e non subisce molto. Davanti va ad ondate con Alena e Angileri che provano a farsi vedere dalle parti di Lunin, senza successo.

Nella ripresa il Real continua a giocare a ritmi molto bassi, che comunque bastano al momento per fermare questo Getafe. Rodrygo trova il raddoppio che però viene annullato dal VAR per offside. Blancos che continuano a tenere il possesso e questo Getafe proprio non riesce a toglierli il pallone. Finisce dopo quattro minuti di recupero senza grossi scossoni.

Vittoria blancos col minimo sforzo. Real col freno a mano tirato: passa in vantaggio dopo pochi secondi e poi giochicchia, correndo pochissimi rischi e badando a tenere il possesso. Tre punti fondamentali per l'armata di Ancelotti, che conquista la settima vittoria in otto partite di Liga. Ora la Champions, poi il Clasico.

Tabellino

GETAFE: David Soria; Djené, Domingos Duarte, Mitrovic, Angileri (dall'83' Amavi), Damián; Algobia (dall'83' Seoane), Milla, Aleñá (dal 64' Portu); Enes Unal (dall'86' Latasa), Borja Mayoral (dal 64' Munir).

REAL MADRID: Lunin; Rüdiger, Carvajal, Alaba, Militao (dall'83' Nacho); Tchouameni, Camavinga (dall'83' Asensio), Modric; Valverde, Rodrygo (dall'88' Diaz), Vinícius.

GOL: Militao (R),

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 7 momenti

03' REAL SUBITO IN VANTAGGIO: Dalla bandierina palla in mezzo di Modric, stacco perfetto di Militao che di testa la mette dentro.

06' CARVAJAL IN ALLUNGO: Dalla sinistra cross di Vinicius d'esterno per l'estirada di Carvajal, di poco alto sopra la traversa.

21' ANGILERI VICINO AL PAREGGIO: Ripartenza dei padroni di casa, il terzino entra in area e prova il diagonale. Forte e potente ma di un nulla sul fondo.

39' RODRYGO DI TESTA: Cross di Valverde per la testa dell'attaccante che schiaccia. Il portiere blocca in presa bassa.

48' REAL VICINO AL RADDOPPIO: In mischia in area del Getafe sono ben tre le conclusioni nella porta avversaria da parte del Real. Ci provano Vinicius, Tchouameni e Modric, ma in due occasioni è il portiere che para, mentre in quello di Vinicius e la difesa a murare.

49' LUNIN SALVA SU ALENA: Bravo il portiere a deviare in corner un insidioso tiro dai 25 metri di Alena.

La statistica chiave

Era dal maggio 2021 che il Real Madrid in Liga non segnava da corner. Anche li era stato Militao a metterla dentro.

Il migliore

Eder MILITAO: Oltre al gol si dimostra veramente insuperabile sulla linea difensiva. Partita di grande solidità.

Il peggiore

Eduardo CAMAVINGA: In un Real che, come spesso accade, bada ad abbassare il ritmo, non è certo il suo match e quindi rimane spesso avulso e fuori dal gioco.

