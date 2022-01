Granada era da vincere assolutamente per infilare una striscia di tre successi consecutivi (cosa mai capitata in questa stagione) dopo le vittorie contro Elche e Maiorca. Per poco gli uomini di Xavi non erano riusciti nella loro missione: ancora in gol de Jong dopo la Dani Alves che tornava in Liga Piqué versione super man in difesa. L'espulsione di Gavi ha ridato però vigore al Granada che si è spinto tutto nella metà campo avversaria fino al gol di Puertas. Gli andalusi avrebbero potuto anche segnare il gol del ribaltone ma, per fortuna, dei catalani si è rimasti sull'1-1. E ora? Nuovo passo indietro per il Barça che si allontana dal 4° posto. Al Barça serve continuità per tornare tra le prime 4 della classifica e la partita contro ilera da vincere assolutamente per infilare una striscia di tre successi consecutivi (cosa mai capitata in questa stagione) dopo le vittorie contro Elche e Maiorca. Per poco gli uomini dinon erano riusciti nella loro missione: ancora in goldopo la perla di Maiorca , assist del 'debuttante'che tornava in Liga dopo 5 anni e unversione super man in difesa. L'espulsione di Gavi ha ridato però vigore al Granada che si è spinto tutto nella metà campo avversaria fino al gol di. Gli andalusi avrebbero potuto anche segnare il gol del ribaltone ma, per fortuna, dei catalani si è rimasti sull'1-1. E ora? Nuovo passo indietro per il Barça che si allontana dal 4° posto.

Tabellino

Granada-Barcellona 1-1 (0-0 primo tempo)

GRANADA (4-3-3): Maximiliano; Quini (84' Escudero), Víctor Díaz (68' Duarte), Raúl Torrente, Neva (84' Bacca); Puertas, Milla, Gonalons (62' Montoro); L.Suárez, Molina, Machis (68' Collado). All. Robert Moreno

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dani Alves, Piqué, E.García (54' Lenglet), Alba; Nico González, Busquets, Gavi; O.Dembélé (82' Sanz), L.de Jong (61' Depay), Jutglà (61' Abde). All. Xavi Hernandez

Marcatori: 57' L.de Jong (B); 89' Puertas (G)

Arbitro: Pablo González

Ammoniti: 22' Gavi, 31' Gonalons, 56' Lenglet, 69' Depay, 80' Piqué, 83' Abde, 90+3 Bacca

Espulsi: 80' Gavi (B)

La cronaca in 9 momenti

10' GOL ANNULLATO A DE JONG - Colpo di testa perfetto dell'olandese che batte Maximiliano, ma l'arbitro annulla tutto per offside. Era in fuorigioco Gavi prima dell'assist per il compagno.

16 CI RIPROVA DE JONG - Jutglà serve de Jong con un cross da sinistra, l'olandese va con il colpo dello scorpione, ma non trova di poco la porta di Maximiliano.

Luuk de Jong ci prova con il colpo dello scorpione in Granada-Barcellona - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

26 TER STEGEN DECISIVO - Prima vera occasione per il Granada con Machis che si infila a sinistra, conclusione ad incrociare, ma ter Stegen si allunga e dice di no.

52' OCCHIO A LUIS SUÁREZ - Erroraccio dell'attaccante del Granada che manca un clamoroso gol a due passi da ter Stegen. Tutto nato da un'incomprensione tra lo stesso ter Stegen che aveva servito Eric Garcia che si era, invece, accasciato a terra per infortunio. Che rischio!

57' GOL DI DE JONG - Il Barcellona fatica a trovare spazi, ma basta un assist di Dani Alves per sbloccare la partita. Il brasiliano trova de Jong in area che di testa piega le mani a Maximiliano.

Luuk de Jong e Gavi esultano per il gol in Granada-Barcellona - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

74' OCCHIO A PUERTAS - Ci prova Puertas dal limite dell'area, ma deve fare i conti con Dani Alves che in tackle salva tutto.

77' ABDE SFIORA IL PALO - Ripartenza veloce del Barcellona, movimento di Abde che aspetta il momento giusto per servire Depay ma poi calcia di suo sfiorando soltanto il palo alla sinistra di Maximiliano.

89' GOL DI PUERTAS - All'ultimo minuto arriva il gol del pari per gli andalusi, con la girata di Puertas che da dentro l'area scaraventa il pallone in rete col mancino. Niente da fare per ter Stegen.

Puertas esulta per il gol del pareggio in Granada-Barcellona - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

90+4 MONTORO SFIORA IL GOL VITTORIA - ter Stegen rinvia male servendo proprio Montoro, tentativo di pallonetto ma il portiere tedesco salva tutto evitando una colossale sconfitta.

Il momento social

Finale da dimenticare per il Barça...

La statistica

2065 - Erano 2065 giorni che Dani Alves non giocava una partita della Liga con la maglia del Barcellona. L'ultima volta? Proprio in casa del Granada il 14 maggio 2016. A volte il destino...

Il migliore

Luuk DE JONG - Il Barcellona l'aveva già venduto al Cadice per fare posto a Morata. In attesa dello juventino, però, l'olandese sta trascinando il Barça. Gol decisivo contro il Maiorca, gol decisivo anche oggi.

Il peggiore

Ousmane DEMBÉLÉ - Potremmo dire Gavi visto che si è fatto espellere, ma come dimenticare la partita incolore di Dembélé. Qualche fiammata fino a se stessa, per il resto non gioca con la squadra e non fa mai cambiare ritmo.

