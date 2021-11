Real Madrid, sta pian piano, trovando confidenza e continuità. La vittoria contro il Granada è molto importante, un po' per lanciare questo tour de force un po' per rispondere presente ai successi di Atlético Madrid e Barcellona. Ad altissimi livelli Kroos (due assist oggi) e Modric, con Vinicius impossibile da fermare per chiunque. Se poi vanno a segno anche Asensio, Nacho e Mendy, la strada è solo in discesa per Ancelotti che ritrova anche la prima posizione visto lo stop del Siviglia ( Le sconfitte contro Sheriff Tiraspol e Espanyol, più di un mese fa, sono ormai dimenticate. Il, sta pian piano, trovando confidenza e continuità. La vittoria contro ilè molto importante, un po' per lanciare questoun po' per rispondere presente ai successi di. Ad altissimi livelli Kroos (due assist oggi) e Modric, con Vinicius impossibile da fermare per chiunque. Se poi vanno a segno anche Asensio, Nacho e Mendy, la strada è solo in discesa perche ritrova anche la prima posizione visto lo stop del Siviglia ( guarda la classifica ). C'è ancora qualcosa da sistemare in fase difensiva, ma il Real è un cantiere aperto e sta progredendo ad ogni partita.

Tabellino

Granada-Real Madrid 1-4 (1-2 primo tempo)

Granada (4-3-3): Maximiano; Quini, Víctor Díaz (59' Torrente), G.Sánchez, Neva; Rochina (59' J.Molina), Gonalons (59' I.Ruiz), Monchu; Puertas (46' Montoro), L.Suárez, Soro (78' Escudero). All. Robert Moreno

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho Fernández, Alaba (83' Vallejo), F.Mendy; Modric (80' Isco), Casemiro, Kroos (80' Camavinga); Asensio, Benzema (79' Jovic), Vinicius (71' Rodrygo). All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 19' Asensio (R), 25' Nacho Fernández (R); 34' L.Suárez (G); 56' Vinicius (R), 76' F.Mendy (R)

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Ammoniti: 62' Montoro, 80' Isco

Espulsi: 67' Monchu (G), 69' all. Robert Moreno (G)

La cronaca in 12 momenti

19' GOL DI ASENSIO - Recupera palla il Real Madrid, Kroos serve in profondità Asensio che con il destro supera Maximiliano in uscita.

25' RADDOPPIO REAL - Modric tocca per Kroos, assist per Nacho Fernández che si fa trovare pronto sul primo palo e firma il raddoppio.

Nacho Fernandez esulta per il gol in Granada-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

31' IL REAL MANCA IL 3-0 - Contropiede Real fatto partire da Asensio con una magia: palla per Benzema che aspetta il movimento di Vinicius per servirlo in area, ma il brasiliano non ci arriva. C'è però ancora Asensio che va col destro a incrociare, ma salva Soro sulla linea.

34' LA RIAPRE IL GRANADA - Vinicius perde palla sul contrasto di Quini (giudicato regolare dall'arbitro), Luis Suárez va col sinistro da fuori e batte Courtois, riaprendo tutto. Decisiva la deviazione di Nacho Fernández a beffare il portiere belga.

Luis Suarez esulta per il gol in Granada-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

44' BENZEMA NON SFONDA - Il francese non riesce con l'uno-due con Vinicius che viene chiuso, ma Benzema riesce ad andare per vie centrali: destro dal limite e Maximiliano para.

48' CARVAJAL CI PROVA - Subito occasione per il Real Madrid che ci prova con Carvajal appena fuori dall'area, manca di pochissimo il palo alla destra di Maximiliano.

51' KROOS NON TROVA IL TRIS - Ancora un errore del Real che non la chiude. Gran recupero di Vinicius, poi Benzema serve al limite dell'area Kroos che va col destro ma manda alto.

56' TRIS DI VINICIUS - Dopo tanti tentativi in avvio di ripresa, il Real trova finalmente il tris con Vinicius. Apertura di Casemiro per Benzema che serve Modric sul secondo palo, croato altruista e lascia l'occasione del gol a Vinicius.

67' ESPULSO MONCHU - Intervento con la gamba alta di Monchu su Vinicius. Espulsione diretta per il centrocampista del Granada. Protesta Robert Moreno e viene espulso anche l'allenatore degli andalusi.

L'intervento di Monchu su Vinicius durante Granada-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

76' POKER DI MENDY - Accademia del Real che trova il gol anche con Mendy che batte Maximiliano dopo una grande apertura di Casemiro.

89' OCCHIO MOLINA - Colpo di testa dell'attaccante del Granada, ma Courtois la alza in angolo con la mano di richiamo.

90+3 CI PROVA RUIZ - Orgoglio del Granada nel finale, ci prova anche Isma Ruiz da fuori, ma Courtois dice ancora una volta di no.

La statistica

10 - I gol di Vinicius in stagione (in tutte le competizioni). Il brasiliano è sempre più al centro del progetto di Ancelotti.

L'esultanza di Vinicius per il gol in Granada-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Toni KROOS - Lentamente sta tornando il Kroos che tutti conosciamo. Nel primo tempo fa quel che vuole con due assist perfetti.

Il peggiore

Ramón MONCHU - Cerca invano di fermare Vinicius. Rischia più volte il giallo, poi si prende il rosso diretto lasciando i suoi in 10.

Ancelotti: "Magic moment Vinicius? Non sono un mago, meriti sono suoi"

