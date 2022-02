Villarreal di Emery non può essere di certo soddisfatto delle lacune difensive viste sul campo del Granada. Dall'altro lato, c'è da dire invece che il Sottomarino giallo ha collezionato davvero tante palle gol e la Juventus dovrà stare attenta a tenere nei momenti in cui il Villarreal si distenderà con tutti i suoi uomini nella metà campo avversaria. Emery ci pensa eccome alla 4-1 ma che fatica! Nonostante il risultato 'largo', ildi Emery non può essere di certo soddisfatto delle lacune difensive viste sul campo del. Dall'altro lato, c'è da dire invece che ilha collezionato davvero tante palle gol e ladovrà stare attenta a tenere nei momenti in cui il Villarreal si distenderà con tutti i suoi uomini nella metà campo avversaria. Emery ci pensa eccome alla sifda con la Juventus , lasciando inizialmente in panchina Rulli, Foyth, Pedraza, Chukwueze e Alberto Moreno, tutti titolari di questa stagione, senza dimenticare Raúl Albiol squalificato. Tutti costretti, però, ad entrare nella ripresa causa il forcing del Granada che per poco non rimontava dallo 0-2 al 2-2. Ci pensa però la star Danjuma che con una tripletta, due gol su rigore, spegne le velleità dei padroni di casa.

Tabellino

Ad

Granada-Villarreal 1-4 (0-2 primo tempo)

Champions League Villarreal-Juventus: probabili formazioni e statistiche 14/02/2022 A 22:43

GRANADA (4-3-3): Maximiano; Quini (46' Raúl Torrente), Víctor Díaz, G.Sánchez, Neva (87' Sora); Milla, Gonalons (13' Uzuni), Montoro (74' Petrovic); A.Puertas, Molina (87' Collado), L.Suárez. All. Robert Moreno

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Aurier (62' Foyth), Mandi, Pau Torres, Estupiñán (62' Pedraza); Yeremi Pino (62' Chukwueze), Parejo, Iborra, Trigueros (82' Moi Gómez); Lo Celso (69' Alberto Moreno), Danjuma. All. Unai Emery

Marcatori: 35' rig., 40' e 81' rig. Danjuma (V); 61' rig. Milla (G); 90+6 Moi Gómez (V)

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: 32' G.Sánchez, 33' Danjuma, 34' Uzuni, 45+4 Estupiñán, 60' Aurier, 68' Chukwueze, 75' Asenjo, 80' Raúl Torrente, 90+2 Iborra

Espulsi: nessuno

Cronaca

Il Villarreal parte forte con Danjuma subito a caccia del gol, ma l'attaccante manca il bersaglio dopo il servizio di Aurier. Il grande avvio del Sottomarino giallo viene spezzato dall'infortunio di Gonalons che lascia il campo ad Uzuni. Ecco che si vede per la prima volta il Granada con Suárez che manda di poco a lato. Al 29' viene concesso un calcio di rigore agli ospiti per il fallo di Uzuni che viene anche espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol trattenendo Trigueros. Tra proteste e gialli, Manzano viene però richiamato dal VAR: rigore confermato, ma solo giallo. Villarreal che trova così il gol del vantaggio con Danjuma dal dischetto. Pau Torres manca il 2-0, che arriva subito dopo con Danjuma che trova la doppietta personale dopo aver saltato Maximiano, col pallone sbucato dal nulla dopo lo scontro fortuito tra Quini e Neva. In pieno recupero Maximiano dice no a Lo Celso che cercava il tris, sul tap-in Danjuma che calcia alto.

Inizia il secondo tempo e il Granada trova il gol che riapre tutto con Suárez, ma l'arbitro annulla per il fuorigioco di Molina che aveva fatto da sponda. Gli andalusi non si perdono d'animo e continuano ad attaccare, ma Uzuni manca la porta di Asenjo da buona posizione. Raúl Torrente guadagna un rigore per fallo di Aurier: dal dischetto si presenta Milla che batte Asenjo e riaccende l'intero stadio. Il Granada sfiora anche il pareggio, ma Mandi è provvidenziale a chiudere su Puertas dopo un intervento non perfetto di Asenjo. All'80' il Villarreal conquista il suo secondo rigore di giornata, questa volta per un mani in area di Raúl Torrente, con Danjuma che trova il 3-1. Chukwueze si mangia il 4-1, che arriva comunque nel recupero con Moi Gómez.

Allegri: “Ma se parliamo di Champions ora, lunedì cosa vi racconto?”

Champions League Il Villarreal sul sorteggio: "Meglio la Juve del City" 13/12/2021 A 17:27