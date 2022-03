Spotify Camp Nou”. Il Barcellona ha uno nuovo sponsor, dopo settimane di rumors: il club catalano e Spotify, il servizio di streaming audio e musicale più popolare al mondo, hanno ufficializzato un accordo quadriennale che permetterà a Spotify di mettere il proprio nome accanto a quello del leggendario stadio Camp Nou, che mai prima d’oggi era stato avvicinato a quello di uno sponsor. Come recita il comunicato stampa, il marchio svedese dalla prossima stagione, comparirà sulla parte frontale delle maglie delle prime squadre maschili e femminili del Barça e sarà anche title partner della casa del club blaugrana.

280 milioni di € in 4 anni: accordo monstre

Il Barcellona non ha rivelato i dati dell'operazione con l'azienda svedese, ma secondo diversi media specializzati catalani l’accordo ammonta a circa 70 milioni di euro a stagione per quattro anni. 280 milioni di €, un contratto monstre simile per portata a quello stipulata dal Real Madrid con la compagnia aerea Emirates. L'accordo dovrà comunque essere sottoposto al voto dei rappresentanti del club (i soci) nel corso di un'assemblea generale straordinaria che sarà organizzata, in videoconferenza, il prossimo 3 aprile.

Laporta: "Partnership pionieristica che ci rende più vicini ai fan"

Siamo molto orgogliosi di poter annunciare un'alleanza pionieristica come questa con una realtà di riferimento mondiale come Spotify. Questa unione ci permetterà di continuare ad avvicinare il Club ai nostri tifosi e di arrivare allo stesso tempo a un numero maggiore di persone in tutto il mondo. Questa partnership innovatica ci permette di fare passi avanti in questa nuova era e di guardare al futuro con speranza e fiducia al futuro”.

