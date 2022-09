In casasi pensa, come sempre, al futuro. Il club catalano ha infattiil contratto con Pablo Martín Páez Gavira, per tutti ormai, fino al 2026. Nel nuovo accordo con la stellina, appena diciottenne, del calcio spagnolo, laè stata fissata alla "modica" cifra di. Anche nel k.o. contro il, il classe 2004 è risultato uno dei migliori tra le file del Barça, confermando di avere talento e potenziale da