Nell'epoca di giocatori sempre più simili a vasi di cristallo c'è chi, come Inaki Williams, continua a remare in direzione opposta grazie a dedizione e serietà. 27 anni, attaccante spagnolo di origine ghanese militante tra le fila dell'Athletic Bilbao, Williams (che per la squadra basca gioca al fianco del fratellino 19enne Nico) ha riscritto un clamoroso record di longevità nel campionato spagnolo. L'ultima presenza in Liga contro il Celta Vigo infatti, ha rappresentato il gettone consecutivo numero 224 per lui.

La corsa infinita di Inaki Williams

Inaki Williams ha infatti giocato 224 partite consecutive di campionato con la maglia dell'Athletic, sei anni senza saltare una sola partita. Nessun infortunio, nessuna sospensione o squalifica, nessuna esclusione per scelta tecnica. Lo spagnolo è la definizione di "pilastro" per la società basca, che lo tesserò nel dicembre 2014. La striscia di presenze consecutive però parte dal 2016.

Per l'Athletic, Inaki ha messo a segno 74 gol, 44 assist in 333 presenze, e si augura di continuare a rimpinguare questo bottino siccome è sotto contratto fino al 2028 con una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Contro il Celta Vigo, Inaki non ha fatto altro che arrotondare il record che aveva già fatto suo lo scorso ottobre, quando superò Juanan Larranaga nel conteggio dei match consecutivi. Il difensore militante nella Real Sociedad dal 1980 al 1994 si era fermato a 203 presenze consecutive in campionato.

I segreti di Inaki: correttezza, dedizione e...zuppa

Ma tornando a Inaki, quale sarà mai il segreto dietro a questa spaventosa continuità? Senza dubbio un incredibile senso di professionalità e correttezza sul campo, unito certamente a un pizzico di fortuna, ma anche a una alimentazione alquanto rara: la madre di Inaki ha rivelato che il figlio adora mangiare una zuppa tipica ghanese, fatta con arachidi, waakye (un misto di riso e fagioli) e shito (salsa tipica). Un elisir di giovinezza direttamente dalla pancia di mamma Africa.

