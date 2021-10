, il numero 9 dei bleus dovrebbe presenziare al processo che lo vede tra gli imputati per complicità nell’estorsione verso l’ex compagno di Nazionale Mathieu Valbuena. Per Karim Benzema sono giorni frenetici, di sogni e di paure: la punta del Real Madrid e della Nazionale francese è in lizza per il Pallone d’Oro che verrà consegnato a fine novembre, ma nel frattempo dovrà fronteggiare le accuse risalenti all’autunno del 2015, quando fu coinvolto nel discusso processo “sextape”. Da mercoledì a venerdì infatti

Classifiche e risultati

Liga Il Barcellona torna a sorridere: 3-1 in rimonta al Valencia IERI A 18:55

Benzema rischia una condanna di cinque anni di carcere più una multa di 75mila euro. I legali del giocatore non confermano ancora la sua presenza in udienza: in mezzo infatti, una fitta ragnatela di incroci sportivi, tra un vitale duello di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e l’irrinunciabile Clasico contro il Barcellona.

Il sextape

Benzema fu processato a Versailles nel 2015 - dove spese una notte in cella - per complicità in ricatto e associazione a delinquere, dopo una serie di intercettazioni che lo pizzicavano conversare, oltre che con Valbuena, anche con i ricattatori del centrocampista ex-Marsiglia. Alla base dell’estorsione un sextape che vedeva coinvolti Valbuena e la moglie. Tale video, capitato nelle mani sbagliate, era stato utilizzato da Axel Angot e Mustapha Zouaoui per estorcere denaro a Valbuena in cambio del loro silenzio.

Anche Karim Zenati, amico d’infanzia di Benzema, venne coinvolto in questa combutta. Zenati aveva chiesto aiuto a Benzema, che di conseguenza si era rivolto a Valbuena durante il ritiro della Francia a Clairefontaine.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

E’ a questo punto della ricostruzione fattuale che le certezze cominciano ad offuscarsi: Valbuena, che sin dall’inizio aveva denunciato il tentativo d’estorsione alle autorità preposte, sostiene che le telefonate di Benzema facevano parte del piano di estorsione elaborato dalla rete di hacker. Benzema, al contrario, sostiene di aver semplicemente indicato al collega delle persone a cui affidarsi per districarsi dalla rete dell’estorsione.

Le conseguenze del processo

Il processo servirà anche per vedere il ricongiungimento tra Benzema e Valbuena, separati da allora, prima dalle misure cautelari imposte dalla giustizia e, poi, da una crescente ostilità. Il processo ha oscurato notevolmente l’immagine di Benzema: da qui l’assenza dalla Nazionale per cinque anni, in particolare durante gli Europei 2016 e i Mondiali di Russia in cui la Francia fu proclamata campione.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Liga Il Kun Agüero torna in campo: ecco il primo gol col Barça 13/10/2021 A 17:27