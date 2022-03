Real Madrid-Barcellona, match valido per la 29esima giornata della Liga 2021/22, è terminato sul punteggio di 0-4, frutto delle reti di Ferran Torres, Araujo ed Aubameyang (doppietta). Con questo risultato il Barcellona sale al terzo posto in classifica, portandosi a -3 dal Siviglia secondo, con una partita da recuperare e lo scontro diretto nel prossimo turno di Liga.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Pierre-Emerick Aubameyang Credit Foto Getty Images

Liga Poker del Barça nel Clasico: Real distrutto 0-4 al Bernabeu 13 ORE FA

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7 – Monumentale. Con le sue parate "limita" il passivo odierno, negando in più occasioni la gioia del gol ai vari Aubameyang, Dembelè e Ferran Torres.

Dani CARVAJAL 5 – Soffre tantissimo l'avvio di Ferran che riesce spesso e volentieri a prenderlo alle spalle, mettendolo in difficoltà in più di un'occasione. (dal 46' Mariano DIAZ, 5 - Non la vede mai per 45', sempre anticipato da Piquè ed Eric Garcia. Impatto nullo sul match).

Eder MILITAO 4 – Fatica terribilmente a contenere Aubameyang e a leggere i tagli continui di Ferran e De Jong. In affanno su tre dei quattro gol del Barca e graziato almeno in un paio di occasioni da Ferran ed Aubameyang. Prestazione horror.

David ALABA 4,5 – Disastroso in marcatura, colpevole nei primi due gol del Barcellona. Giornata no anche per lui.

NACHO Fernandez 4,5 – Dembelè lo punta sistematicamente e lui deve spesso arrangiarsi con le cattive maniere. Colpevole sul primo gol di Aubameyang. (dal 64' Lucas VAZQUEZ, 6 - Riesce quantomeno a mettere un freno alle sgroppate di Dembelè e Traorè, facendosi anche vedere qualche volta in avanti).

Luka MODRIC 5,5 – Nel primo tempo anche lui finisce in balia del gioco degli ospiti. Cresce nella ripresa quando viene rispostato nel suo ruolo naturale, senza però mai lasciare il segno.

Toni KROOS 5 – Nervoso, stranamente impreciso e spesso in ritardo sul palleggio blaugrana. Da un professore come lui ci si aspetta sicuramente di più. (dal 46' Eduardo CAMAVINGA 5,5 - Rispetto al solito non riesce a dare la solita svolta al match, perdendosi nel rincorrere gli indiavolati Pedri e de Jong).

CASEMIRO 5,5 - Totalmente annullato dalla trama di Xavi. Intercetta pochissimi palloni, finendo fuorigiri con il tiki-taka blaugrana.

Federico VALVERDE 6 – Il migliore del centrocampo madrileno. Con le sue sgroppate prova a tenere vivo il Real nel primo tempo, impegnando anche ter Stegen dalla distanza.

VINICIUS JUNIOR 6 – Nel primo tempo si divora un gol clamoroso a tu per tu con Ter Stegen, peccando di superbia nel volerlo scartare. È comunque l'ultimo ad arrendersi dei Blancos e l'unico a creare pericoli seri a ter Stegen nel secondo tempo.

Eder Militao, Real Madrid Credit Foto Getty Images

RODRYGO 5 - Spento, svogliato e mai nel vivo del gioco. Un fantasma che Ancelotti provvede a sostituire dopo 60' di gioco (dal 64' Marcos ASENSIO, 6 - Tocca pochissimi palloni.)

All. Carlo ANCELOTTI 4 - Ques'oggi sbaglia totalmente l'approccio al match. La scelta di Modric "falso 9" si rivela scellerata e ancor peggiore è il tentativo di provare una pericolante difesa a 3. Rimandato.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6,5 - Attento e reattivo su Valverde e Vinicius nel primo tempo ed Alaba nella ripresa. Blinda la porta blaugrana.

Ronald ARAUJO, 7 - Soffre in avvio in marcatura su Vinicius. Si galvanizza dal momento del gol, trovato grazie ad uno dei suoi consueti stacchi letali.

Gerard PIQUE 6,5 - Annulla Modric prima e Diaz poi, senza rischiare nulla e guidando tutti i suoi giovani compagni.

Eric GARCIA 6 - Si lascia guidare da Piquè, giocando un match di pura amministrazione.

Jordi ALBA 6 - Riesce a limitare senza troppi patemi Rodrygo, trovando anche corridoi interessanti per Ferran Torres. Troppo nervoso nel finale. (dall'86' Daniel ALVES, SV)

Frenkie DE JONG 7,5: Nel primo tempo sembra essere ovunque. Piomba su ogni madrileno in possesso del pallone, sradicandoglielo e smistando con qualità. Fenomeno vero. (dal 71' GAVI 6,5 - Entra con la personalità di un veterano, driblando e scattando per il Bernabeu. Prezioso anche in fase di copertura nel finale):

Esultanza Barcellona Credit Foto Getty Images

Sergio BUSQUETS 7 - Si piazza ad uomo su Modric e riesce a limitare il croato nel primo tempo. Solito metronomo in fase d'impostazione.

PEDRI 7: Come per De Jong, monopolizza il centrocampo del Bernabeu, vincendo alla grande il duello con Kroos e Valverde. Pericoloso con i suoi inserimenti e prezioso in fase di copertura. (dall'86' Nico GONZALEZ, SV)

Ousmane DEMBELE 7: Determinante. Scatta, dribla, calcia con entrambi i piedi e fa scoppiare dopo pochi minuti la testa a Nacho. Due assist perfetti per Aubameyang ed Araujo e tante giocate di qualità sopraffina. (dall'80' Adama TRAORE, SV)

Pierre Emerick AUBAMEYANG 8 - Timbra il cartellino nel suo primo Clasico con un'inaspettata doppietta, confermando il momento di forma stellare che sta vivendo. Nove gol nelle ultime otto uscite, entrambi da rapace d'area vero. Giocatore totalmente ritrovatosi alla corte di Xavi. (dal 71' Memphis DEPAY, 6,5 - Sfiora il gol con un'invenzione da centro area e riesce comunque a mettere in difficoltà Courtois nei pochi minuti che Xavi gli concede).

Ferran TORRES 7,5: Un gol, un assist e una manifesta superiorità sull'out di sinistra. Disegna calcio a casa del Real Madrid, dimostrandosi ancora una volta letale nei big match.

All. XAVI 8 - Il suo Barca è ufficialmente rinato. Quinta vittoria consecutiva in Campionato, secondo posto alla portata e sensazione che di questa gara ci ricorderemo anche in futuro come l'inizio di una nuova era per questo club.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Liga Poker del Barça nel Clasico: Real distrutto 0-4 al Bernabeu 13 ORE FA