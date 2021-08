Match stellare a Valencia tra il Levante e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos dovevano rispondere alla vittoria dell'Atletico per non perdere subito punti sui cugini solitari in vetta, invece impattano 3-3 contro il Levante al termine di un incontro ai confini dell'epico.

E pensare che sembrava tutto in discesa per il Madrid. Gli ospiti giocano un primo tempo perfetto, in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bale, ma le reti potevano essere molte di più. La ripresa invece è un altro film: il Real non scende in campo in ritardo nel secondo tempo e il Levante ne approfitta, pareggiando e andando avanti grazie alle marcature di Roger e Campana. Ancelotti furioso rivoluziona la squadra con quattro cambi, tra questi c'è Vinicius che risponde presente con il suo solito gol in campo aperto che vale il 2-2.

Blancos di nuovo in controllo dell'incontro, ma passano ancora i padroni di casa al 78' con Pier che, in mischia su palla inattiva, riceve un assist stupendo involontario di Alaba per metterla dentro da due passi. Il Real rischia di crollare ma il contropiede di Cantero finisce sul palo a porta vuota. Allora Vinicius sale ancora in cattedra e trova il pareggio con un sinistro a giro da cineteca. Finale sempre convulso: il brasiliano fa espellere il portiere avversario che tocca la palla fuori dalla sua area. Cambi finiti e così entra in porta il difensore centrale Vezo, ma il tempo ormai è finito. 3-3 il finale.

Alla fine entrambe le compagini sono deluse. Il Real gioca anche una buona partita a tratti, ma paga un po' di sfortuna e alcune disattenzioni difensive di rilievo. Male Vazquez e Militao, Alaba fa molto bene ma paga l'errore involontario in occasione del 3-2. Due punti persi alla seconda partita e l'Atletico fugge via.

Amareggiato anche il Levante che ci ha creduto sino all'ultimo. Grande ripresa dei padroni di casa in vantaggio per ben due volte, ma acciuffati grazie a un pazzesco Vinicius. Secondo pareggio consecutivo per loro.

Il tabellino

LEVANTE: Fernandez, Clerc, Vezo, Rober Pier, Miramon, Melero (dal 66' Martinez), Radoja, Campana (dal 77' Cantero), Morales (dal 77' Bardhi), de Frutos (dall'86' Franquesa), Roger (dal 66' Malsa).

REAL MADRID: Courtois, Alaba, Militao, Nacho, Vazquez (dal 64' Carvajal), Valverde (dall'82' Jovic), Casemiro, Isco (dal 59' Asensio), Bale (dal 59' Rodrygo), Hazard (dal 59' Vinicius), Benzema.

GOL: Bale (R), Roger (L), Campana (L), Vinicius (R), Bardhi (L), Vinicius (L),

AMMONITI: Clerc (L), Melero (L), Militao (R), Rodrygo (L),

ESPULSI: Fernandez (L),

NOTE: Dopo l'espulsione di Fernandez, Vezo va in porta.

La cronaca in 13 momenti chiave

03' REAL SUBITO AVANTI: Benzema scatta in campo aperto sulla fascia, in area si ferma, serve in mezzo rasoterra per Bale che di sinistro appoggia in rete.

14' GIOCATA PAZZESCA DI KARIM: Stratosferica azione personale di Benzema che, su assist di testa di Alaba, stoppa la palla in area, se la porta avanti di tacco e in mezzo a tre giocatori avversari prova a tirare in porta, ma la mette sul fondo.

21' BALE COL SINISTRO: Bel cross di Valverde dalla sinistra, il gallese prova ad anticipare gli avversari col tocco di sinistro al volo, a lato.

38' GRANDE PUNIZIONE DI BALE: Isco si guadagna una bella punizione dai 20 metri. Sul pallone va Bale, strana traiettoria della sfera che finisce di un nulla sul fondo.

44' BENZEMA DI TESTA: Grande cross di Alaba dalla sinistra, il francese di testa stavolta non è perfetto e la mette fuori.

47' IL LEVANTE PAREGGIA I CONTI: Real spaesato ad inizio ripresa e padroni di casa che pareggiano alla prima occasione. Bel passaggio di Melero in avanti per Roger che davanti al portiere non sbaglia.

57' REAL SOTTO 2-1: Incredibile crollo dei blancos! Cross dalla destra per Campana che, solissimo in area, appoggia al volo di destro!

73' VINICIUS LA PAREGGIA: Casemiro serve centralmente un palla pazzesca per lo scatto del brasiliano che va in campo aperto e col sinistro davanti al portiere non sbaglia.

78' IL LEVANTE TORNA AVANTI: Da punizione sulla tre quarti palla in mezzo, sciagurato colpo di testa di Alaba che serve in mezzo Rober Pier che solissimo da centro area la mette dentro.

82' PALO INCREDIBILE DEL LEVANTE: Contropiede del Levante con Cantero che scatta in campo aperto, salta Courtois e tira in porta, grande azione ma prende il palo.

83' REAL A UN PASSO DAL PAREGGIO: Cross di Alaba per la testa di Jovic che schiaccia perfettamente, ma il portiere è super e respinge. Sulla respinta arriva Carvajal che a botta sicura tira in porta, ma un difensore devia in corner.

84' GOL PAZZESCO DI VINICIUS: Il Real pareggia con un diagonale a giro incredibile di Vinicius di sinistro.

85' ESPULSO IL PORTIERE DEL LEVANTE: Vinicius scatta in campo aperto, il portiere in uscita salva i suoi ma tocca il pallone con la mano in campo aperto. Espulso e cambi finiti. Entra in porta il centrale Vezo.

Il momento social

Il migliore

VINICIUS JR: Gioca una mezz'ora di qualità eccelsa. Sveglia i suoi dopo un inizio di ripresa da incubo. Doppietta incredibile, il secondo gol è una perla rara. Fa pure espellere il portiere avversario.

Il peggiore

Eden HAZARD: Nelle montagne russe blancos di oggi lui è costante nella sua inutilità. Semplicemente non si vede mai.

