Dopo il 4-1 in trasferta sul campo della Real Sociedad , ilmette a segno un altro poker, stavolta al Camp Nou: la banda Xavi regolae la scena è ancora per. L'ex Bayern Monaco sigla, dimostrando di non aver avuto grandi problemi ad integrarsi nella nuova realtà dopo otto stagioni in Baviera. Il polacco apre le danze al 24' su assist di Raphinha, mentre al 43'sigla il raddoppio e manda i suoi all'intervallo con un buon margine. Al 65' ecco il tris catalano con super Lewa, che riceve in area e con una magia di tacco beffa difensore e portiere avversari. La partita è in ghiaccio e il poker a firmanel recupero serve solo a rendere più rotondo il risultato. Il Barcellona sale a quota 7 punti in classifica, preceduto al momento solo da un Betis a punteggio pieno (in attesa del Real Madrid).