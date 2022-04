Cade a sorpresa l’Atletico Madrid nella 32esima giornata de La Liga. La squadra di Simeone cade in casa del Maiorca per mano dell’ex Lazio Vedat Muriqi che trasforma il rigore decisivo al 68°. Un successo preziosissimo per la squadra isolana considerato che con questi tre punti il Maiorca sale a quota 29 e vede la salvezza superando di un punto il Cadice ora terzultimo. Di contro, si complicano i piani Champions dell’Atletico Madrid sotto ogni punto di vista: bloccati a 57 punti, i Colchoneros restano quarti con un solo punto di vantaggio sul Betis Siviglia a 56. Oltre alla lotta in Liga, per Simeone non è nemmeno un gran segnale in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, mercoledì sera, a Madrid, contro il City di Guardiola. Il suo Atlti infatti è rimasto a secco anche oggi, creando sostanzialmente poco. E in Champions ripartirà dall’1-0 subito all’andata ...