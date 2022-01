Più forte delle assenze, del Covid, degli infortuni. Più forte di tutto, il Barcellona espugna Palma de Mallorca e torna a riveder le stelle. Finisce 1-0 per la formazione di Xavi, che pur quasi interamente priva della propria rosa titolare si impone di misura, soffrendo e senza brillare. Il protagonista è Luuk de Jong, notoriamente sul mercato ma capace di lasciare il segno proprio nel momento più importante. Accade tutto nel primo tempo: il centravantone olandese prima colpisce un palo e una traversa nello spazio di pochi secondi (!) e poi timbra, di testa, la rete decisiva. E il Maiorca? Poca, pochissima roba. Tanta volontà, poche idee offensive per gran parte della gara. Tanto che Ter Stegen deve sporcarsi i guanti solo al 92', con un intervento monumentale su Jaume Costa. Il Barça sale dunque al quinto posto, a una lunghezza dal quarto, l'ultimo buono per la Champions. C'è ancora vita in Catalogna.

Tabellino

Maiorca-Barcellona 0-1 (primo tempo 0-1)

Maiorca (4-2-3-1): Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Battaglia (84' Prats), Baba (61' de Galarreta); Sanchez (70' Mboula), Dani Rodriguez, Lee Kang-In (71' Llabres); Angel (61' Fer Niño). All. Luis Garcia

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (76' Lenglet), Piqué, Eric Garcia, Araujo; Nico Gonzalez (71' Sanz), F. de Jong, Riqui Puig; Akhomach (80' Estanis), L. de Jong, Jutglà. All. Xavi

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Gol: 44' L. de Jong

Ammoniti: Jutglà, Jaume Costa, Prats, Lenglet, Maffeo, Alvaro Sanz, Valjent, Dani Rodriguez

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

10' – Iniziativa personale di Akhomach e sinistro insidioso che Reina mette in angolo.

29' – Luuk de Jong biene servito davanti al portiere da Jutglà, va in spaccata con la punta ma centra in pieno il palo.

29' – Stupenda semirovesciata di Luuk de Jong sul cross di Mingueza e palla che si stampa sulla traversa. Secondo palo in pochi secondi dell'olandese

44' – GOL DEL BARCELLONA. Altro cross di Mingueza e questa volta Luuk de Jong anticipa tutti, andando a segno con un portentoso stacco di testa. 0-1.

58' – Colpo di testa ravvicinato di Piqué, ma Reina in qualche modo si salva evitando il raddoppio del Barcellona.

84' – Colpo di testa alto da pochi passi di Mboula sugli sviluppi di una punizione di Dani Rodriguez. Prima vera palla gol per il Maiorca.

92' - Jaume Costa spara al volo da un metro, ma Ter Stegen respinge alla grande con un braccio, venendo poi abbracciato da tutti i compagni.

Il migliore

L. de Jong. Che sia sul mercato, lo sanno anche i muri. Eppure sfrutta a dovere la chance, firmando il gol decisivo dopo un palo e una traversa.

Il peggiore

Lee Kang-In. Dovrebbe accendere la luce, ma non lo fa mai. Spreca un paio di punizioni invitanti e grazia il Barcellona anche nella ripresa.

