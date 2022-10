Il Barcellona di Xavi trova la sesta vittoria consecutiva in Liga, stendendo a domicilio 0-3 il Mallorca. Ospiti totalmente in controllo sin dal 1' di gioco, con Lewandowski letale nel colpire al 20' dopo le buone occasioni per Fati e Kessiè. Dopo il primo gol, i blaugrana hanno continuato a spingere, senza però impegnare mai seriamente Rajkovic. Al 39' è arrivata anche una buona chance per i padroni di casa, con Ter Stegen provvidenziale su Costa.

Nella ripresa il ritmo è calato. Il Barca, forse con la testa già alla delicata sfida di San Siro, ha alzato il piede dall'acceleratore, dopo aver sfiorato nuovamente lo 0-2 con Kessie. I padroni di casa ne hanno approfittato alzando il proprio baricentro ed impegnando Ter Stegen in più di un'occasione, senza però mai riuscire a gonfiare la rete.

In virtù di questo risultato il Barcellona balza provvisoriamente in testa alla Liga, a quota 19 punti ed in attesa della sfida di domani sera del Real.

Mallorca-FC Barcelona Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Maiorca (3-5-2): Rajkovic; Valjent, Raillo, Copete; Maffeo, Ruiz, Baba, Sanchez (dal 66' Rodriguez) , Costa (dal 77' Cufrè); Muriqi, Lee.

Barcellona (3-4-3): ter Stegen; Balde, Christensen, Piqué, Jordi Alba (dal 77' Roberto); Kessie (dal 66' Pedri), Busquets, Gavi; Dembele (dal 77' Rapinha), Lewandowski, Ansu Fati (dal 66' Rapinha)

GOL - 20' Lewandowski (B)

ASSIST - Fati (B, 0-1),

NOTE: AMMONITI - Piquè (B), Christensen (B), Kessiè (B), Busquets (B), Valjent (M)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

20' RETEEEE! LEWANDOWSKI, 0-1! Gol splendido del polacco che si invola sulla sinistra, entra in area, sterza secco e calcia a giro sul secondo palo un destro imparabile. Nono gol in 7 gare per lui.

26' FATI, GRAZIATO DALL'OFFSIDE! Ala sinistra del Barca che aveva messo clamorosamente alto da due passi con il destro. Tutto fermo però per una posizione di off-side.

38' TER STEGEN, FENOMENALE! Intervento clamoroso del tedesco, bravo ad opporsi alla conclusione ravvicinata di Jaume Costa, inseritosi alla grande su un cross teso dalla destra.

45' ESPULSO UN UOMO SULLA PANCHINA DEL BARCA, esplosa in maniera evidente dopo il secondo giallo preso in 60".

Gerard Piqué (Mallorca-FC Barcelona) Credit Foto Getty Images

54' TER STEGEN, SUPER! Secondo miracolo del tedesco che si allunga su una conclusione angolata di Sanchez, riuscendo con l'avambraccio a deviare in corner.

65' KESSIE, FUORI DI POCO! Conclusione da fuori area dell'ivoriano che col destro non riesce a trovare la porta.

88' LEWANDOWSKI-ROBERTO, DOPPIA CHANCE! Prima una conclusione murata del polacco e poi il destro del terzino sulla ribattuta. Il Mallorca riesce a salvarsi!

90' LEE, CHE OCCASIONE! Percussione dell'attaccante che entra in area dalla destra e conclude ad incrociare. Pallone che attraversa tutta l'area piccola senza esser deviato.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

ROBERT LEWANDOWSKI - Trova il nono gol nelle prime sette giornate, eguagliando il record di Messi. Risolve da solo un match complicatissimo, con una giocata individuale da fuoriclasse ed un destro all'angolino da sogno. Decisivo.

IL PROMOSSO

Marc-Andrè TER STEGEN - Se il Barca vola provvisoriamente in testa alla Liga molto del merito va dato al portiere tedesco, decisivo in almeno due occasioni nel salvare il risultato per i suoi. Provvidenziale.

IL BOCCIATO

Martin VALJENT - Rovina la perfetta prova dei suoi compagni di reparto con una disattenzione pesante su Lewandowski, felino nell'approfittare del suo errore per siglare lo 0-1. Errore che costa tre punti.

