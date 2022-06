Calcio

Liga, Marcelo saluta il Real Madrid e non trattiene l’emozione

LIGA – L’ormai ex difensore del Real Madrid è scoppiato in lacrime durante un addio commovente al club di cui è stato capitano. Il brasiliano faceva parte dei blancos dal 2006 e ha vinto 25 titoli nei 16 anni trascorsi a Madrid, di cui cinque Champions League, quattro Mondiali per club e sei titoli della Liga.

