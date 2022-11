Osasuna-Barcellona, match valido per la quattordicesima giornata di Liga, è terminato 2-1 In favore degli uomini di Xavi. Quinta gioia consecutiva in campionato per i blaugrana, che nell’ultima gara prima della pausa Mondiali negano al Real di Ancelotti la possibilità di un controsorpasso in vetta alla classifica. Un segnale di forza indirizzato anche oltremanica, al Manchester United dello storico rivale CR7, sorteggiato assieme ai catalani negli spareggi di Europa League.

Il primo tempo di Lewandowski e compagni entra di diritto nel museo degli orrori. David Garcia sblocca la gara dopo 7' con un colpo di testa su corner, poi alla mezz’ora propizia la doppia ammonizione di Lewa. Folle l’intervento sull’uomo del polacco, costretto ad abbandonare il campo dopo essere già stato ammonito all’11’ per un fallo tattico. Un Barça orfano del suo centravanti non riesce più a mordere nella prima frazione di gara: ad annientare ogni proposta offensiva dei catalani è sempre un sontuoso David Garcia, attivo su tutti i fronti.

Al passaggio verso gli spogliatoi, anche Piqué perde la calma: il difensore, in panchina nella sua ultima presenza da blaugrana, si fa espellere per proteste nei confronti dell’arbitro.

L’animosità tra le fila catalane però viene incanalata alla meglio nella seconda frazione di gara: al 48’ la zampata di Pedri regola i conti. Un Barça in 10 uomini riesce comunque a mantenere l’equilibrio fino all’85’, quando un’altra giocata del singolo riesce a ribaltare il match: de Jong scodella un lancio chirurgico da metà campo, in grado di smarcare il subentrato Raphinha. Il brasiliano colpisce di testa e la palla scavalca Aitor. Un Barcellona sottotono e autolesionista riesce comunque a spuntarla in un finale clamoroso. Ora il Real, che giocherà giovedì, dista cinque lunghezze.

Il tabellino

OSASUNA-BARCELLONA 1-2

OSASUNA (4-1-4-1): Aitor; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Torró (59’ Kike Garcia); Chimy (84’ Budimir), Moncayola, Rubén García (75’ Ruben Pena), Moi Gómez; Aimar (75’ Brasanac). All. Arrasate.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Balde, Christensen (74’ Gavi), Marcos Alonso, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé (78’ Raphinha), Lewandowski, Ferran Torres (78’ Ansu Fati). All. Xavi.

Arbitro: Jesus Gil Manzano.

Gol: 7’ D. garcia (O), 48’ Pedri (B), 85’ Raphinha (B)

Assist: R. Garcia (O), de Jong (B)

Ammoniti: Jordi Alba (B), Juan Cruz (O), D. Garcia (O), Torrò (O), Moncayola (O), Balde (B)

Espulsi: Lewandowski (B)

La cronaca in 10 momenti chiave

7’- GOL, 1-0 OSASUNA, DAVID GARCIA! Il numero 5 dell'Osasuna anticipa Busquets di testa e segna su corner!

16’ - AVILA SULL'ESTERNO DELLA RETE! Secondo errore madornale di Busquets dal limite dell'area. Avila raccoglie palla da posizione defilata e infrange la sua conclusione sull'sterno della rete.

23’ - BALDE DA FUORI AREA! Il difensore blaugrana prova la soluzione personale. La palla sibila vicino al palo.

26’ - LEWANDOWSKI PIAZZA IL TIRO! Il polacco ci riprova dalla stessa posizione pochi secondi dopo. La conclusione è angolata, ma Aitor Fernandez vola e respinge.

31’ - FOLLIA DI LEWANDOWSKI! DOPPIA AMMONIZIONE, E' FUORI! L'attaccante blaugrana frana addosso a david Garcia e rimedia il secondo giallo della sua serata.

42’ - FERRAN TORRES SI DIVORA L'1-1! Su corner di de Jong, Ferran Torres si smarca bene ma alza troppo di testa sul secondo palo. Che occasione!

48’ - GOL! PEDRI, 1-1 BARCELLONA! Il baby blaugrana arriva a rimorchio e spinge in rete. Due difensori avevano neutralizzato l'incursione di Ferran Torres sottoporta, ma la respinta è capitata proprio sui piedi di Pedri, che non ha perdonato!

70’ - TER STEGEN SMANACCIA SU AVILA! Altro cross insidioso che si trasforma in un tiro! Ter Stegen alza in corner con un super gesto atletico.

79’ - KIKE GARCIA SPAVENTA COL TACCO! L'attaccante dell'Osasuna ancora pericoloso col tacco, in anticipo sul primo palo. La palla si infrange sull'esterno della rete.

85’ - GOL! RAPHINHA DI TESTA, 2-1 BARCELLONA! Invenzione clamorosa di de Jong, che da metà campo scodella un lancio chirurgico per Raphinha, che tutto solo colpisce di testa. La palla scavalca Aitor, che si trovava fuori dai pali.

