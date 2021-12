Un pareggio che serve a poco! Finisce a 2-2 all’Estadio El Sadar di Pamplona tra Osasuna e Barcellona. I bluagrana proseguono nel loro campionato ondivago, trovando il sesto pareggio in 16 uscite e fermandosi all’8° posto; i Rojillos invece continuano a non vincere (l’ultima il 17 ottobre contro il Villarreal), ma almeno limitano i danni e si confermano al 10° posto. A segno Nico Gonzalez (primo gol in Liga), pareggio di David Garcia, nuovo vantaggio di Ez Abde (migliore in campo) e pareggio in extremis di Avila.

Due diversi giocatori U20 hanno segnato per il Barcellona nella Liga per la prima volta nel 21° secolo (Opta)

Tabellino

Osasuna-Barcellona 2-2 (1-1 primo tempo)

OSASUNA (4-2-3-1): Sergio Herrera; Nacho Vidal (74' Jose Angel), Juan Cruz, Unai Garcia, David Garcia; Torro, Moncayola; Kike Barja (68' Avila), Ruben Garcia (68' Brasanac), Manu Sanchez (73' Torres); Kike Garcia (68' Budimir). All. Arrasate.

BARCELLONA (3-4-3): ter Stegen, Araujo, Pique, Umtiti; Sergio Busquets, Frankie de Jong, Gavi, Nico Gonzalez (73' Mingueza); Ez Abde (92' Jutgla), Dembele (81' Coutinho), Luuk de Jong .All. Xavi.

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Gol: 12' Nico Gonzalez, 14' David Garcia, 49' Ez Abde, 86' Avila

Ammoniti: Nacho Vidal, Ruben Garcia, Juan Cruz, Manu Sanchez, David Garcia, Gavi, ter Stegen, Pique, Umtiti

La cronaca in 7 momenti chiave

12'- RETEEEEEEEE! NICO GONZALEZZZZZ! 1-0 BARCELLONA! Grandiosa palla di Gavi, taglio perfetto di Nico Gonzalez, tutto solo davanti a Sergio Herrera non sbaglia. Primo gol in Liga per Nico Gonzalez.

14'- RETEEEEEEEEE! LA PAREGGIA SUBITO L'OSASUNA! DAVID GARCIAAAAAA! Punizione dalla destra di Moncayola, testata perfetta di David Garcia all'angolino basso, ter Stegen battuto.

21'- SI MANGIA UN CONTROPIEDE IL BARCELLONA! Scappa via Abde, fuga solitaria sulla sinistra, palla al centro per Luuk de Jong, apertura sulla sinistra per Dembele, grandissima chiusura di Juan Cruz che spegne l'incendio.

38'- HERRERA SALVA TUTTO, MA ERA FUORIGIOCO! Il portiere dell'Osasuna respinge miracolosamente una punizione tagliata di Dembele, ma l'arbitro ferma il gioco per posizione irregolare di Umtiti.

49'- RETEEEEEEEEEEEEE! ABDEEEEEEEEEEEEE! 2-1 BARCELLONAAAAA! L'Osasuna reclama per un tocco di mano di Busquets, il Barcellona ribalta il campo a tutta velocità, Dembele la mette in mezzo, Abde chiude sul secondo palo calciando sotto la traversa.

58'- DEMBELE SFIORA IL PALO! Grande giocata del francese, rientra, calcia sul secondo palo, ma la palla finisce larga.

86'- RETEEEEEEEEEEEEEE! AVILAAAAAAAAAAAA PAREGGIA TUTTO QUANTO! 2-2! Corner spazzato da Luuk de Jong, Montayola liscia completamente la palla, El Chimy Avila spara un siluro dal limite dell'area e trova l'angolino basso. Pareggio meritato.

Il momento social

Il migliore

ABDE: Prestazione totale di questa furia dribblomane. Salta tutti, crea sempre superiorità numerica, trova il gol del momentaneo 1-2 ed esce tra gli applausi del proprio allenatore. Classe 2001: è da monitorare.

Il peggiore

Manu SANCHEZ: Molto nervoso e mai in partita. Non gli riesce in attacco e viene continuamente preso in mezzo nella fase difensiva. Rimandato.

