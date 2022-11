Gerard Piqué. Nel week end il difensore catalano era sceso in campo Camp Nou in carriera espulso all'intervallo col Barcellona sotto 1-0. Niente festa, questa volta, per. Nel week end il difensore catalano era sceso in campo nel 2-0 contro l'Almeria , in quella che è stata la sua ultima partita alin carriera da calciatore professionista . È uscito dal campo con una standing ovation e poi il saluto del pubblico a fine partita. Questa volta non sarà lo stesso per il classe '87 che, andato in panchina per il match contro l'Osasuna, è statoall'intervallo col Barcellona sotto 1-0.

Al duplice fischio, infatti, Piqué è andato a protestare con gli arbitri e, in particolar modo, col sig. Jesús Gil Manzano. Perché? L'arbitro ha estratto un doppio giallo ai danni di Lewandowski, lasciando il Barça in dieci uomini già al 34' del primo tempo. Ecco spiegate le proteste di Piqué che per tutta risposta si è beccato un rosso diretto (la 12a espulsione della carriera). Niente lieto fine quindi per il catalano che non rivedrà più il campo da professionista.

