Rayo Vallecano-Barcellona, match valido per l’undicesima giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Il ruggito del Tigre fa tremare Koeman: il Barcellona si piega alla concretezza e all’opportunismo della banda di Iraola e sprofonda ufficialmente in una delle crisi più profonde della sua storia. A Koeman non basta un disperato cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) per risollevare l’animo di una squadra tramortita dal tonfo del Clàsico di settimana scorsa: nel primo tempo i blaugrana concentrano la loro offensiva sulla catena di destra ma combinano poco. A mandare in tilt il centrocampo del Barça è Radamel Falcao, che alla mezzora sfrutta una sanguinosa palla persa da Busquets e infila Ter Stegen nell’angolino. Il Barcellona potrebbe pareggiare i conti 7 minuti dopo, ma Dest fallisce un comodissimo tap-in a un metro dalla porta.

Ad

Eric García of Barcelona, Óscar Trejo of Rayo Vallecano Credit Foto Getty Images

Calcio Tifosi del Barça inferociti: Koeman assaltato fuori dal Camp Nou 25/10/2021 A 07:28

Blackout totale a cui il Barça non trova rimedio nemmeno nel secondo tempo: al 73’ Depay si procura e spreca un rigore; provvidenziale l’intuizione felina di Dimitrievski, che sventa la migliore opportunità per la truppa di Koeman. Un Rayo Vallecano audace non concede mai terreno agli avversari, e attacca imperterrito fino a pochi minuti dalla fine; negli ultimi istanti Aguero e Gavi sciupano due rigori in movimento e inchiodano definitivamente il Barcellona. Gli uomini di Iraola trovano la quinta vittoria in cinque partite casalinghe e volano in zona Europa League a 19 punti ritrovando un successo sui blaugrana che mancava dal 2003.

Classifiche e risultati

Tabellino

RAYO VALLECANO-BARCELLONA 1-0

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña (63’ Unai Lopez), Oscar Valentín (92’ Suarez), Álvaro García; Trejo (76’ Nteka), Isi; Falcao (76’ Ciss). All. Iraola.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto (61’ Yusuf Demir), Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Nico (85’ de Jong); Depay, Coutinho (74’ Gavi), Dest; Agüero. All. Koeman.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz.

Gol: 30’ Falcao (R)

Assist: Trejo (R)

Ammoniti: Trejo (R), Coutinho (B), Piqué (B), Saveljich (R)

Note: rigore sbagliato da Depay (B) al 73’

Radamel Falcao (Rayo Vallecano) celebra un gol ante el Barcelona Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

9’ - DEPAY SPRECA L'1-0! Primo sussulto blaugrana! Tutto nasce da una palla recuperata da Nico Gonzalez al limite dell'area: l'olandese si avventa sulla palla vagante ma non carica abbastanza la conclusione.

20’ - SQUILLO DI FALCAO! El Tigre scocca un tiro a effetto dal limite: la conclusione viene sporcata dal piede di Piqué e sfila a lato del palo di pochi centimetri. Che occasione!

30’ - GOL! FALCAO! 1-0 RAYO VALLECANO! Dormita generale del Barcellona a centrocampo: Busquets perde una palla sanguinosa, Trejo conquista il possesso e lancia la corsa di Falcao; El Tigre si ferma, mira l'angolino alla destra di Ter Stegen e insacca.

37’ - DEST SI ADDORMENTA A DUE PASSI! Depay si smarca sul fondo e scarica per il tap-in facile di Dest, che a un metro dalla porta spara alle stelle. Buio totale.

51’ - NICO GONZALEZ BUSSA ALLA PORTA DEL RAYO! Grande corsa del centrocampista galiziano, che taglia la difesa del Rayo e si presenta a tu per tu col portiere: la sua conclusione rasoterra si spegne di poco a lato del palo.

56’ - AGUERO A POCHI CENTIMETRI DAL SETTE! Il Kun scocca un bolide potente dopo la sovrapposizione intelligente con Dest. La palla sfiora la traversa.

71’ - RIGORE PER IL BARCELLONA! Memphis Depay si materializza in area del Rayo, Oscar Valentin lo aggancia. Il numero 9 si prepara dal dischetto...

73’ - DIMITRIEVSKI NEUTRALIZZA DEPAY! Battuta angolata a destra, il portiere intuisce e para in due tempi. Gelo sulla panchina di Koeman!

Il momento social

Il migliore

Radamel FALCAO: El Tigre graffia ancora a 35 anni; 76 minuti di energia, sacrificio e abnegazione che disinfettano le ferite di una carriera che avrebbe potuto significare molto di più. La sua rivincita segna il baratro per il Barcellona.

Il peggiore

Memphis DEPAY: una delle peggiori prestazioni mai offerte da una casacca numero 9 balugrana. Mai in sintonia con Jordi Alba su quella fascia sinistra ignorata dalla manovra catalana, poi il rigore fallito con pressapochismo; la fotografia dell'incubo la scatta lui.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Liga Il Real vince il primo Clasico senza Messi: Barça affondato 2-1 24/10/2021 A 14:17