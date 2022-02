Altra vittoria sofferta del Real Madrid di Ancelotti trionfante a Vallecas nel derby contro il Rayo. Madrid che continua il suo digiuno di gol nei primi tempi e sbatte più volte su Luca Zidane nella prima frazione. Annullato anche un gol a Casemiro per fuorigioco al 40’. Nel secondo tempo ci vogliono un paio di riflessi di Courtois a mantenere la porta inviolata. Nel finale Benzema e Vinicius duettano in area e il francese spinge in rete a porta vuota. Blancos che volano a +9 sul Siviglia impegnato domani.

Benzema decide il derby tra Rayo e Real Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 0-1

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Luca; Balliu, Catena, Mario Suárez, Fran García, Oscar Valentín (65’Ciss), Comesaña, Bebé (72’Isi), Trejo (85'Nteka), Álvaro García (85'Sylla), Sergi Guardiola (72’Falcao).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro (61’Valverde), Modric (88'Ceballos), Kroos; Asensio (79’Rodrygo), Benzema, Vinicius (88'Camavinga)

GOL: 83' Benzema

ASSIST: Vinicius

La cronaca in 9 momenti chiave

1’- Subito pericoloso il Real! Imbucata di CARVAJAL per ASENSIO chiuso molto bene dall'uscita di LUCA.

24’- ASENSIO! Sinistro a rientrare da dentro l'area indirizzato al secondo palo, paratona di LUCA ZIDANE!

26’- SERGI GUARDIOLA! Taglio sul primo palo per colpire di testa un cross dalla sinistra, palla a pochissimo dall'incrocio.

39’- CASEMIRO! 1-0 REAL! Cross dalla sinistra, Casemiro salta sopra la schiena di CATENA, controlla il pallone e conclude sotto la traversa. Occhio alla posizione del brasiliano però...

41’- GOL ANNULLATO! CASEMIRO è partito oltre la linea difensiva, fuorigioco. Si resta in parità.

55’- COURTOIS! Riflesso eccellente per togliere palla da sotto la traversa. Colpo di testa in mischia di MARIO SUAREZ!

80’- Doppia occasione RAYO! FALCAO riceve davanti a COURTOIS e cerca la girata da terra parata dal portiere. Sulla respinta subentra TREJO che non riesce a battere COURTOIS sul primo palo.

83'- BENZEMA! ECCOLO IL VANTAGGIO DEL REAL! Triangolo in area di rigore tra il francese e VINICIUS, BENZEMA liberato a porta vuota non sbaglia. 1-0!

90'- MILITAO ad un passo dal gol! Colpo di testa schiacciato sul primo palo in mischia. Palla di un niente a lato.

Il Migliore

Karim BENZEMA: si inventa il gol risolutivo confezionato insieme a Vinicius. Il francese si dimostra sempre in grado di incidere sulle partite e Ancelotti se lo tiene stretto. Capocannoniere e miglior assistman della Liga.

Il Momento social

