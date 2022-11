Dopo dodici partite arriva la prima sconfitta in campionato per il Real. La squadra di Ancelotti viene battuta nel secondo derby di Madrid contro il Rayo Vallecano per 3-2. Battuta d'arresto importante per i campioni d'Europa che vengono superati in classifica dal Barcellona, vincente contro l'Almeria nel weekend. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in campo.

Stranissimo primo tempo. Il Real fatica enormemente all'inizio contro un Rayo Vallecano indemoniato. I padroni di casa passano subito in vantaggio con il gol di Comesana e continua a comandare il gioco, non permettendo agli ospiti di uscire dalla propria metà campo. Blancos spaesati, solo un episodio può svegliare la banda di Ancelotti e questo arriva dal VAR, che richiama l'arbitro dopo la caduta di Asensio in area dopo uno scontro con Garcia. Rigore per il Real e Modric dal dischetto non sbaglia. Ora è il Rayo spaesato e il Madrid punisce subito su palla inattiva: corner in mezzo e Militao di testa fa il 2-1. Sembra tutto in discesa per gli ospiti, ma i padroni di casa pareggiano subito con il potente diagonale di Alvaro Garcia sul palo di Courtois.

Nella ripresa Rodrygo da una parte e Camello dall'altra hanno subito l'occasione per portare avanti i compagni, ma non trovano la porta. Al 66' altro episodio importante: contrasto tra Garcia e Carvajal, con il terzino che tocca il pallone con la mano in area. Per il Var è rigore, ma Courtois para il tiro di Trejo. Sembra di nuovo tutto in parità, ma il portierone belga non ha neanche un piede sulla linea e quindi il penalty è da rifare e stavolta il giocatore del Rayo non sbaglia. Ancelotti le prova tutte anche coi cambi, ma il pareggio non arriva.

Il Rayo fa una grandissima partita, super nei primi minuti e mai domo dopo essere andato sotto. Inoltre nella ripresa i padroni di casa non lasciano grandi spazi ai rivali e difendono il vantaggio con ordine. Per cui non c'è da far drammi in casa Real per questa sconfitta, guardando la prestazione sontuosa degli avversari. Certo è che senza Benzema oggi davanti i blancos faticano, con un Vinicius sottotono e un Rodrygo molto sprecone e poco cinico in area. Liga quindi apertissima poco prima dello stop per il mondiale.

Tabellino

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Santi (dal 78' Ciss); Isi (dall'88' Chavarria), Trejo (dal 70' Unai), Álvaro (dall'88' Salvi); Sergio Camello (dall'88' Falcao).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (dall'82' Vazquez), Militão, Alaba, Mendy (dall'82' Nacho); Valverde, Tchouaméni (dal 68' Camavinga), Modrić (dal 77' Mariano)); Asensio, Rodrygo, Vinícius.

GOL: Comesana (R), Modric (M), Militao (M), Garcia (V), Trejo (V),

AMMONITI: Vinicius (M), Catena (M), Trejo (V), Carvajal (M), Rodrygo (M), Balliu (V), Chavarria (V), Vazquez (M),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 11 momenti

05' RAYO SUBITO AVANTI: Fran García scende sulla fascia sinistra e lancia per Comesaña che dal limite tira d'esterno. Courtois battuto.

14' PADRONI DI CASA VICINO AL 2-0: Militao si perde Alvaro Garcia sulla tre quarti, il giocatore entra in area e prova il diagonale. Bravo Courtois a respingere in corner.

28' ISI DALLA DISTANZA: Bel tiro del centrocampista del Rayo dai 25 metri, Courtois in tuffo respinge.

30' RODRYGO COL SINISTRO: Finalmente il Real si fa vedere nell'area avversaria. Ci prova il giovane brasiliano con un'azione in solitaria, ma il suo sinistro in area finisce sul fondo.

36' MODRIC PAREGGIA SU RIGORE: Contatto tra la gamba di Asensio e quella di Garcia che si incrociano in area. Il Var richiama l'arbitro che dà il rigore. Dal dischetto Modric non sbaglia.

40' MILITAO DI TESTA: Real avanti 2-1 in cinque minuti! Dalla bandierina palla in mezzo per il difensore che stacca al meglio e di testa la mette dentro.

42' IL RAYO LA PAREGGIA ALL'ISTANTE: Azione confusa dei padroni di casa in area avversaria conclusa dal sinistro potente di Alvaro Garcia che sul primo palo gela Courtois.

48' ERRORACCIO DI RODRYGO: Bel contropiede del Real guidato da Asensio, palla a sinistra per il brasiliano che da buona posizione prova il tiro, alto sopra la traversa.

58' CAMELLO DI TESTA: Bel cross dalla sinistra per l'attaccante che solo in area gira di testa. A lato ma occasione Rayo.

67' TREJO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA: Carvajal tocca il pallone con la mano in area. L'arbitro non vede ma il VAR sì. Rigore per il Rayo ma Courtois para il tiro di Trejo. Festa Real ma ancora il VAR interviene perché il portiere non ha neanche un piede sulla linea. Si rifà e il giocatore dei padroni di casa non sbaglia.

89' COSA HA SBAGLIATO RODRYGO: Tiro cross di Asensio per il francese che da due passi mette alto sopra la traversa col destro.

La statistica chiave

Torna a vincere il Rayo Vallecano contro il Real Madrid. E' solo il secondo successo per la terza squadra di Madrid nelle ultime 21 sfide.

Il migliore

Alvaro GARCIA: Costante spina nel fianco della difesa ospite. Ogni volta che tocca un pallone crea problemi a Militao e compagni.

Il peggiore

Aurélien TCHOUAMÉNI: Sottotono. Nel mezzo fa acqua da tutte le parti. Perde tantissimi palloni e non riesce ad essere la solita guardia sulla mediana.

