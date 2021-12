TODO BLANCOS! Il Real Madrid batte 2-0 l’Atletico Madrid nel derby, raccoglie la tredicesima vittoria in campionato e conferma il proprio dominio nella Liga. I blancos hanno 8 punti di vantaggio sul secondo posto (con una partita in più), occupato dal Siviglia. A decidere la contesa uno schiaffo al volo di Benzema e un mancino incrociato di Asensio. Seconda sconfitta consecutiva per l’Atletico che, dopo quella con il Maiorca, non riesce a ripartire ma rimane comunque al 4° posto (in concomitanza con la Real Sociedad).

Ad

Vinícius Júnior è diventato il primo giocatore a fornire due assist nel derby di Madrid nel 21° secolo.

Champions League Barella espulso a Madrid: l'Inter multerà il giocatore 08/12/2021 A 16:32

Tabellino

Real Madrid-Atletico Madrid 2-0 (1-0 primo tempo)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (81' Nacho), Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio (85' Valverde), Benzema (46' Jovic), Vinicius (86' Rodrygo). All. Ancelotti.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Llorente, Kondogbia, Felipe, Hermoso, Carrasco (46' Lemar); Correa (60' Suarez), De Paul (69' Herrera), Koke; Cunha (60' Renan Lodi), Griezmann (46' Joao Felix). All. Simeone.

Arbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz

Gol: 16' Benzema, 57' Asensio,

Ammoniti: Felipe, Mendy, Kondogbia, Suarez, Alaba

Espulsi: nessuno

Karim Benzema Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

16'- RETEEEEEEEEEEEEE! VANTAGGIO REAL! BENZEMAAAAAAAAAA! Lo schiaffo di Karim! Asensio verticalizza su Vinicius, cross immediato del giovane brasiliano, Benzema colpisce al volo con il destro e batte Oblak!

35'- PARATONA DI COURTOIS! Griezmann calcia forte sul palo del portiere, ma il belga è bravissimo a intercettare la punizione del francese.

37'- Casemiro trova la palla in verticale per Vinicius, il brasiliano scala le marce, tenta lo scavino morbido davanti ad Oblak ma il portiere dell’Atletico chiude lo specchio.

51'- Grande palla verticale di Joao Felix, inserimento di Cunha, mancino stretto sul primo e super risposta di Courtois.

57'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 2-0 REAL MADRIDDDD!! ASENSIOOOOOOOOO! Jovic lavora palla su Kondogbia e allarga su Vinicius, il brasiliano cambia lato sullo spagnolo che apre il piattone e brucia Oblak!

80'- Ancora Lemar su puninzione, ma ancora Courtois a sigillare il risultato.

92'- COURTOIS CON LA FACCIA! INCREDIBILE! Cross di Herrera, girata al volo da due passi di Joao Felix ma il belga è praticamente insuperabile.

Il momento social

Il migliore

VINICIUS: Tra tutti, scelgo lui. Lo scelgo perché ha fatto due assist, lo scelgo perché il Real lo ha saputo crescere (ed aspettare) e lo scelgo perché oggi è uno dei giocatori più decisivi del pianeta. Assolutamente imprendibile. Anche quando non segna.

Il peggiore

Antoine GRIEZMANN: Il rapporto qualità-prezzo è profondamente negativo: dodici tocchi, un tiro e 4 palle perse. Se vedete il vero Griezmann, ditegli che l'Atletico Madrid ditegli che l'Atletico Madrid ha giocato al Bernabeu con un sosia.

Ancelotti: "Magic moment Vinicius? Non sono un mago, meriti sono suoi"

Champions League Follia Barella: il rosso potrebbe costargli 2 giornate di stop 08/12/2021 A 10:28