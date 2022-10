Il 249° Clasico è Blancos! Il match del Bernabeu valido per la nona giornata di Liga vede vincitore il Real Madrid per 3-1 contro il Barcellona. La banda di Ancelotti prosegue nel suo grandioso inizio di forma, sia in Champions con il passaggio del turno quasi assicurato, ma soprattutto in Liga dove per ora ha ottenuto tutte vittorie e un pareggio. Tre punti fondamentali nello scontro al vertice contro i blaugrana, che ci provano a mettere paura ai padroni di casa, i quali però si dimostrano semplicemente più forti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto questo pomeriggio.

Formazioni annunciate. Real con Benzema supportato da Vinicius e Valverde, per gli ospiti invece trio offensivo con Raphinha, Dembelé e Lewandowski. Il Barcellona comincia al meglio il match con Raphinha che impegna Lunin in due occasioni, ma il Madrid si difende con ordine e grazie al solito Vinicius riparte in velocità. Il gol che sblocca l'incontro arriva dopo solo 11 minuti: contropiede guidato da Kroos, palla per Vinicius che davanti a Ter Stegen gli spara addosso, ma sulla ribattuta arriva Benzema che la butta dentro. Il gol frena il Barcellona, con il Real che abbassa il ritmo e gestisce il pallone a suo piacimento. Gli ospiti faticano a farsi vedere in avanti, anche se Lewandowski e Dembelé hanno l'occasione del pareggio ma la sprecano malamente. Non spreca nulla invece il Real, sempre cinico in zona offensiva: palla a Mendy che serve centralmente Valverde, El Pajarito stoppa e col sinistro da fuori area la mette nell'angolino basso per il 2-0 Madrid nel frastuono del Bernabeu.

Ad

Karim Benzema (l.) und Federico Valverde Credit Foto Getty Images

Champions League Buco di 40 milioni: Barça costretto a vendere se non raggiungerà gli ottavi 14/10/2022 ALLE 16:25

Ripresa che riparte sempre con la squadra di casa che gioca con una facilità e una sicurezza incredibile, mentre il Barcellona fatica a creare qualcosa di pericoloso nonostante il molto possesso palla. Benzema segna il 3-0, ma è tutto inutile perché parte in offside. Xavi cambia tutta la formazione, mettendo dentro i vari Gavi, Fati e Ferran Torres. Fati è il migliore dei nuovi innesti e il giovane attaccante ci prova col destro, ma non trova lo specchio di pochissimo. Poco dopo il giovane Ansu si invola sulla fascia, mette in mezzo per Ferran Torres che accorcia le distanze a porta vuota. Questa è veramente la sveglia per gli ospiti che ci credono e si buttano in avanti per il pareggio, ma il tiro da due passi ancora di Fati finisce di un nulla a lato. Ospiti tutti avanti, così il solito Valvere scatta in campo aperto, serve sulla destra Rodrygo che viene atterrato in area da Eric Garcia. Rigore segnato dallo stesso brasiliano che chiude il match.

Blancos veramente di altissimo livello. Come al solito la squadra di Ancelotti non crea valanghe di palle gol, ma gestisce alla grande il pallone e sottoporta è estremamente cinico. Benzema ritrova la via del gol dopo quasi due mesi ed è pronto a prendersi il pallone d'oro, mentre Valverde si conferma uno dei migliori al mondo. Primo strappo in classifica con i blancos che guadagnano tre punti di vantaggio sull'armata blaugrana, oggi battuta su tutti i fronti. Lewandowski e Raphinha provano ad essere pericolosi, ma il Real copre al meglio il campo e si difende alla grande. Nel finale Fati sveglia i suoi ma è troppo tardi. E così si complica la Liga, dopo che si è complicata in settimana anche la Champions. Non una buona settimana per Xavi.

Robert Lewandowski (l.) im Clásico gegen Real Madrid Credit Foto Getty Images

Tabellino

REAL MADRID: Lunin; Carvajal (dall'88' Rudiger), Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric (dal 76' Camavinga); Valverde, Vinícius (dall'84' Rodrygo), Benzema (dall'88' Asensio).

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric García, Koundé, Balde (dal 59' Jordi Alba); Busquets (dal 59' Gavi), De Jong, Pedri (dall'82' Kessie); Raphinha (dal 59' Ferran Torres), Dembelé (dal 73' Fati), Lewandwoski.

GOL: Benzema (R), Valverde (R), Ferran Torres (B), Rodrygo (R),

AMMONITI: Vinicius (R), Modric (R), Gavi (B),

ESPULSI: Nessuno.

La cronaca in 8 momenti

11' REAL AVANTI IN CONTROPIEDE: Blancos che ripartono alla grande in contropiede. Verticalizzazione stupenda di Kroos per Vinicius che dalla fascia corre, si accentra e davanti al portiere gli spara addosso. Ma sulla ribattuta Benzema la mette dentro.

25' INCREDIBILE ERRORE DI LEWANDOWSKI: Dalla destra palla in mezzo rasoterra di Raphinha per Lewandowski che a porta vuota la mette alta da due passi. Forse però il polacco era in offside.

29' DEMBELE DI TESTA: Bel cross di Sergi Roberto per l'attaccante che anticipa tutti di testa ma la mette sopra la traversa.

33' RADDOPPIO DEL REAL: Ancora Vinicius scatta in avanti ma viene fermato dalla difesa. Mendy però recupera e dalla fascia serve Valverde che dal limite stoppa e con un bolide rasoterra la mette nell'angolino.

Federico Valverde esulta dopo il gol segnato durante Real Madrid-Barcellona - Liga 2022-23 Credit Foto Getty Images

51' GOL ANNULLATO A BENZEMA: Sinistro letale dal limite dell'area che si insacca nell'angolino basso. Ma è tutto inutile perché è offside: il francese parte in posizione irregolare.

77' FATI VICINO AL GOL: Bel tiro a giro del giovane attaccante dal limite. Di un nulla sul fondo.

83' FERRAN TORRES RIAPRE IL MATCH: Falcata fantastica di Fati sulla fascia sinistra, palla dentro rasoterra, nessuno la spazza e Ferran Torres sul secondo palo a porta vuota la mette dentro.

90+1 RODRYGO DAL DISCHETTO CHIUDE IL MATCH: Valverde serve il brasiliano avanti che sterza in area e viene atterrato da Eric Garcia. Dal dischetto lo stesso Rodrygo non sbaglia.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Federico VALVERDE: Ancora una volta man of the match. Tuttocampista, corre per quattro e fa la differenza sulla fascia e al centro sulla tre quarti. Ancora una volta in gol, nel finale è lui che fa partire l'azione per il rigore di Rodrygo.

Il peggiore

Eric GARCIA: Ha colpe su due dei tre gol di oggi. Sempre insicuro e in grande difficoltà. Molto male.

Lewandowski fa già impazzire il pubblico del Barcellona: che numeri!

Champions League Rüdiger, il video dei 20 punti di sutura nello spogliatoio del Real 13/10/2022 ALLE 08:52