Vigilia non proprio positiva - per usare un eufemismo - per ilin vista delcontro il, gara che si disputerà domenica 20 marzo alle 21 allo stadio "Santiago Bernabéu".non ci sarà, per via di quel problema muscolare al polpaccio che lo aveva costretto al cambio nell'ultimo match contro il Maiorca , il cui l'attaccante francese era peraltro andato a segno con una doppietta. A confermare la notizia, il tecnico dei Blancos, durante la conferenza stampa di presentazione: "".