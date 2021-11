Un capolavoro di ingegneria e design pronto a lasciare tutti a bocca aperta: continuano i lavori per il nuovo Santiago Bernabeu, il Real Madrid - allora - ha voluto svelare con un video tutte le potenzialità del nuovo gioiellino pronto a diventare centro ludico e culturale di Madrid. Non solo calcio, attraverso complessi sistemi meccanici lo stadio potrà essere convertito in un'arena da concerti, in un campo da football americano ma - soprattutto - potrà essere diviso in due per gustarsi, nello stesso momento, una partita di basket e di tennis. Qualcosa di inimmaginabile, guardare il video per credere.

