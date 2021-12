tra poco il report completo...

Tabellino

Real Madrid-Cadice 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Alaba, F.Mendy (82' Nacho Fernández); F.Valverde (70' Jovic), Casemiro, Kroos; E.Hazard, Benzema, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

CADICE (4-4-2): Ledesma; Akapo, Cala, F.Jiménez, Espino; Alejo (70' Chapela), T.Alarcón (90+4 Marcos Mauro), Jonsson (85' Bastida), Sobrino; Á.Fernández, A.Lozano (46' Negredo). All. Álvaro Cervera

Arbitro: Santiago Jaime

Ammoniti: 26' Casemiro, 64' Cala

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

7' PRIMA CHANCE PER VINICIUS - Benzema libera per Vinicius che se ne va sulla sinistra, ma arriva la chiusura di Cala che evita la conclusione del brasiliano a due passi dalla porta.

18' CI PROVA MENDY - Prima Valverde sbaglia un passaggio facile facile per Benzema, ci arriva però dall'altra parte Mendy che calcia col destro, deviato, sfiorando la traversa della porta di Ledesma.

23 VALVERDE DA FUORI - Gran palla recuperata da Vinicius, Kroos per Valverde che va dalla distanza, ma Ledesma si tuffa e si salva in angolo.

56' HAZARD DI TESTA - C'è il belga a fare la prima punta e Kroos lo serve in area, colpo di testa di Hazard, ma Ledesma gli dice di no.

59' ANCORA PARATA DI LEDESMA - Benzema trova il corridoio per Vinicius che rientra sul destro, ma il suo tiro è centrale e para Ledesma.

74' OCCASIONE NEGREDO - Messo giù Hazard, niente fallo per l'arbitro, e parte in contropiede il Cadice con Sobrino che serve Negredo, ma il suo sinistro finisce a lato. Che chance per gli ospiti.

81' LEDESMA DICE NO A BENZEMA - Ci prova il francese su calcio di punizione, ma in qualche modo salva ancora il portiere del Cadice.

La statistica chiave

36 - Le conclusioni del Real Madrid questa sera (9 nello specchio), ma nessun gol per la squadra di Ancelotti. Record negativo dalla stagione 2003-2004 nel campionato spagnolo.

Il migliore

Carlos AKAPO - Annulla Vinicius ed è provvidenziale con le sue chiusure ad aiutare i centrali di difesa. Partita totale del terzino equatoguineano.

Il peggiore

Lucas VÁZQUEZ - Avesse azzeccato un cross. Uno...

Ancelotti: "Sogno di essere per il Real ciò che Simeone è per l'Atletico"

