Bloccato il Real Madrid dal Girona per 1-1 nel match valido per la 12ma giornata di Liga Spagnola. I padroni di casa faticano per buona parte dell'incontro, contro un Girona che, senza strafare, riesce a fare la sua partita, ordinato dietro e vivace nelle ripartenze.

Senza Benzema e Tchouameni, è un Real Madrid in difficoltà nella prima frazione contro un ottimo Girona. La squadra di Ancelotti inizia al meglio e va vicina al gol con Modric e Rodrygo, ma poi gli ospiti prendono le misure e i blancos pungono solo con tiri dalla distanza di Camavinga e Valverde. Dall'altra parte i catalani si difendono bene e con ordine, ma soprattutto sono bravi a ripartire. Valery di testa anticipa bene Rudiger ma la mette fuori di un nulla. Poco dopo Herrera con una botta tremenda supera Courtois ma colpisce la traversa.

Ad inizio ripresa i ritmi rimangono lenti. Il Real fatica sempre a trovare spazi, mentre il Girona è vivace e per nulla impaurito dallo spessore degli avversari. Valery va ancora vicino al gol ma Courtois è fenomenale nello sbarrargli la strada al momento giusto. Nel momento di maggiore difficoltà del Real, arriva però la solita zampata di Vinicius che risolve tutto. Incredibile come il brasiliano sia stato invisibile per tutto il match, per poi apparire dal nulla e metterla dentro. Il Girona sbanda ma rimane a galla grazie alla paratona di Gazzaniga sul tiro a botta sicura di Asensio. Proprio quest'ultimo però è colpevole del fallo di mano all'80' che regala il rigore al Girona, trasformato da Stuani per l'1-1. Le merengues attaccano nel recupero monstre di dieci minuti, ma non trovano il gol vittoria. Anzi, addirittura viene espulso Toni Kroos per la prima volta in carriera.

Oggi sono mancati velocità e ritmo al Real, spesso anche disorganizzato e slegato tra i reparti. Dopo la sconfitta in Champions arriva anche quest'altra prestazione complicata della banda di Ancelotti. Vedremo se è solo un piccolo passo falso o l'inizio di una crisi per la squadra campione d'Europa. Intanto il Barcellona torna sotto a -1 in classifica.

Il tabellino

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (dall'86' Militao); Camavinga (dal 61' Asensio), Modric, Kroos, Valverde (dall'86' Mariano); Rodrygo, Vinícius.

GIRONA: Gazzaniga; Arnau Martínez, Santi Bueno, David Lopez, Miguel Gutiérrez (dal 63' Hernandez); Yangel Herrera (dal 75' Reinier), Aleix García, Couto (dal 58' Riquelme), Oriol Romeu, Valery (dal 75' Toni Villa); Castellanos (dal 75' Stuani).

GOL: Vinicius (R), Stuani (G),

AMMONITI: David Lopez (G), Gazzaniga (G), Modric (R), Martinez (G),

ESPULSI: Kroos (R)

La cronaca in 10 momenti

07' BOTTA DI RODRYGO: Destro fulminante del brasiliano da fuori area, il portiere tocca in corner.

18' GIRONA A UN PASSO DAL VANTAGGIO: Cross di Martinez per Valery che anticipa Rudiger e colpisce al meglio di testa. A un soffio dal palo.

22' CAMAVINGA DA FUORI: Il Girona è piazzato e quindi il Real va coi tiri da fuori. Ancora il centrocampista, stavolta a giro, ma non trova la porta di poco.

24' PALO DI RODRYGO: Bellissima azione sulla destra di Valverde, palla dietro per Rodrygo che va col destro. Palla rasoterra sul palo pieno.

37' TRAVERSA DEL GIRONA: Occasione enorme degli opsiti con Valery che avanza dalla fascia, salta Carvajal e mette dentro per Herrera che dal limite tira una botta tremenda. Courtois superato ma traversa piena.

65' COURTOIS SI OPPONE A VALERY: Rudiger sbaglia e serve Castellanos sulla tre quarti che manda subito in profondità per Valery, l'esterno solo davanti al portiere tira ma Courtois respinge coi piedi.

68' REAL AVANTI CON VINICIUS: Azione prolungata del Real, alla fine Valverde da una parte serve rasoterra il brasiliano che da due passi in scivolata non sbaglia.

71' PARATA MOSTRUOSA DI GAZZANIGA: Girona giù di corda e il Real ora rischia di dilagare: dalla fascia destra palla dentro, sponda di Vinicius e destro potente di Asensio. Grandioso il portiere a respingere con la manona.

80' GIRONA PAREGGIA SU RIGORE: Asensio da palla inattiva tocca il pallone con la mano ma l'arbitro non vede. Poco dopo è richiamato dal VAR, la va a rivedere e decreta il penalty. Dal dischett il neo entrato Stuani non sbaglia.

88' ANNULLATO GOL A RODRYGO: Mariano dalla fascia scatta in campo aperto, palla in mezzo per Rodrygo che contrasta col portiere e la mette dentro. L'arbitro però ferma e annulla perché il portiere aveva bloccato a terra il pallone ma Rodrygo gliela toglie.

La statistica chiave

Stuani rimane uno dei grandi incubi del Real. Sono sette in tredici partite in carriera per lui.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Valery FERNANDEZ: Dai suoi piedi partono tutte le più importanti azioni degli ospiti. Carvajal se lo sognerà questa notte.

Il peggiore

Antonio RUDIGER: Tantissimi errori e molte sbavature da parte del difensore. Per nulla sicuro, oggi fa acqua da tutte le parti.

