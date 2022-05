Il titolo in Liga è già arrivato, la finale di Champions è ancora a distanza ma il Real Madrid non si rilassa, anzi. C'è da tenere acceso il motore e allora non ci si ferma: i Blancos non hanno alcuna pietà del Levante - a caccia di punti per sperare in una difficile salvezza - e vince 5-0 al Bernabeu con una prova spettacolare, con la testa leggera e la voglia di far divertire il pubblico. Accolto con il tributo degli avversari per il titolo conquistato, il Real non fa sconti: le stelle di Ancelotti si scatenato, Vinicius segna una tripletta e un super Cardenas para di tutto, evitando un'imbarcata ancora più pesante. Ma per il Levante questa sconfitta ufficializza la retrocessione.

Il tabellino

REAL MADRID-LEVANTE 6-0 (primo tempo 4-0)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho (82' Gila), Mendy; Valverde (75' Peter), Camavinga, Modric (75' Kroos); Rodrygo (62' Mariano Diaz), Benzema (75' Jovic), Vinicius. All. Ancelotti

LEVANTE (5-3-2): Cárdenas; Miramón, Cáceres (39' Campana), Postigo, Róber Pier (77' Vezo), Son; Pepelu, Radoja (39' Bardhi), Melero (57' Cantero); Dani Gómez, Morales. All. Lisci

Gol: 13' Mendy (R), 19' Benzema (R), 34' Rodrygo (R), 45' Vinicius (R), 68' Vinicius (R), 83' Vinicius (R)

Ammoniti: Camavinga (R), Roger (L), Modric (R)

La cronaca in 8 momenti chiave

13' GOL DI MENDY - Troppo spazio per l'esterno, che entra in area da sinistra e fulmina Cárdenas. Grande giocata di Modric con l'esterno.

16' PALO DI VALVERDE - Cross di Modric sul secondo palo, il centrocampista si inserisce e al volo colpisce un palo interno.

19' GOL DI BENZEMA - Non poteva mancare: cross dalla sinistra, stacco vincente del francese nell'area piccola.

34' GOL DI RODRYGO - Pallone largo per Modric, che aspetta il momento giusto e mette passo per il taglio del compagno, che da due passi non può sbagliare.

42' TRAVERSA DI VALVERDE - Incredibile, la porta è maledetta per il centrocampista del Real: botta terrificante da fuori, traversa piena.

45' GOL DI VINICIUS - Traingolazione con Modric e destro preciso nell'angolino.

68' GOL DI VINICIUS - Benzema si trova da solo davanti a Cardenas, serie di finte e palla dentro per il compagno che non può sbagliare.

83' GOL DI VINICIUS - Tripletta: sinistro vincente da pochi passi sotto le gambe di Cardenas.

Il migliore

VINICIUS - Non potrebbe essere altrimenti: nella serata di festa del Real è il protagonista principale, tripletta.

Il peggiore

CACERES - Soffre tremendamente contro l'attacco stellare del Real, sostituito prima dell'intervallo.

