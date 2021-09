Real Madrid-Maiorca, match valido per la sesta giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 6-1 in favore dei Blancos.

Le geometrie cristalline di Camavinga, l’esuberanza tecnica di Vinicius, lo zampino prezioso di un Benzema ubiquo e il sussulto di un Asensio rigenerato: il Real Madrid di Ancelotti diverte e incanta al Bernabeu. Il Maiorca affonda pesantemente in una partita a senso unico e cede il passo all’armata merengue, che effettua il controsorpasso sull’Atletico in vetta alla classifica.

Benzema impiega solo 120 secondi per scoperchiare la retroguardia maiorchina, sfruttando lo scivolone di Gayà; al 24’ ci pensa Asensio a raddoppiare, con un gol rapace su palla vagante in area piccola. Non passa neanche un minuto e il Maiorca ritrova un briciolo di speranza col guizzo anarchico di Kang-In Lee, che trafigge Courtois all’angolino. Il Real cade comunque in piedi da questo fulmineo botta e risposta: al 29’ è uno straripante Asensio a depositare in rete su sponda deliziosa di Benzema.

Nella ripresa si materializza l’inevitabile tracollo del Maiorca; prima il VAR posticipa il 200° gol in Liga di Benzema per un irrisorio contatto con Valjent, poi al 55’ Asensio corona una serata perfetta con la sua prima tripletta in Liga: servizio di Benzema e tiro angolato a battezzare l’angolo alla destra di Reina. Al 78° Benzema sfonda definitivamente: il numero 9 merengue timbra il 200° centro in Liga con un controllo di schiena e una finalizzazione chirurgica. Sul finale c’è spazio anche per la gioia di Isco, che sigilla il risultato sul 6-1 con un piattone piazzato.

Classifiche e risultati

Tabellino

REAL MADRID-MAIORCA 6-1

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho (80’ Santos Fernandez), Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Camavinga (60’ Blanco), Valverde, Asensio (72’ Isco); Vinicius, Benzema (80’ Jovic), Rodrygo (72’ Vazquez). All. Ancelotti.

MAIORCA (4-4-2): Reina; Sastre, Valjent, Gayá (58’ Costa), Oliván; Battaglia, Febas (58’ Sanchez); Kubo (45’ Baba), Lago Junior (76’ Mboula), Hoppe (58’ Prats), Kang In Lee. All. Garcia.

Arbitro: Javier Rojas.

Gol: 3’, 78’ Benzema (R), 24’, 29’ , 55’ Asensio (R), 25’ Lee (M), 84’ Isco (R)

Assist: 2x Benzema (R), Alaba (R), Vinicius (R)

Ammoniti: Rodrygo (R), Baba (M), Nacho (R)

Benzema e Asencio esultano per il gol del vantaggio in Real Madrid-Maiorca - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

3’ - GOL! BENZEMA SEGNA SUBITO, 1-0 REAL! Il francese piomba indisturbato in area dopo lo scivolone di Gayà e batte Reina!

7’ - ASENSIO SFIORA IL GOL DA CORNER! Battuta ad effetto del numero 11 merengue, che quasi beffa Reina sul primo palo. La sfera non trova di poco lo specchio di porta.

20’ - LAGO SFIORA LA TRAVERSA! Il colpo di tacco di Take serve il movimento di Lago tra le linee, la sua conclusione è violenta e fa il filo alla traversa.

24’ - GOL! ASENSIO ALLUNGA PER IL REAL, 2-0! Rodrygo mette in mezzo una palla sporcata da due tocchi maiorchini: Asensio piomba sulla palla vagante e insacca!

25’ - GOL! KANG-IN LEE, ACCORCIA SUBITO IL MAIORCA, 2-1! Accelerazione e slalom per la difesa madridista, il coreano fa tutto da solo!

29’ - GOL! ASENSIO TROVA LA DOPPIETTA, 3-1 REAL! Eder Militao serve la sponda di Benzema, che lancia Asensio a tu per tu col portiere. Controllo delizioso dello spagnolo, che non sbaglia davanti a Reina.

36’ - ASENSIO SFIORA LA TRIPLETTA SULLA LINEA DI PORTA! Ennesima, preziosa sponda di testa da parte di Benzema: a due passi dalla linea Asensio prova ad appoggiare in rete, ma Valjent respinge in scivolata.

55’ - GOL! TRIPLETTA DI ASENSIO, 4-1! Il gol era nell'aria: Benzema serve lo spagnolo al limite dell'area; Asensio sposta la sfera sul mancino e infila Reina nell'angolino.

68’ - LAGO SVIRGOLA IL TIRO INCROCIATO. Occasione da pochi passi per l'attaccante del Maiorca, che non trova l'impatto ottimale col pallone.

78’ - GOL! BENZEMA TROVA IL 200° GOL IN LIGA! 5-1! Controllo di schiena su lancio lungo di Alaba: il francese batte Reina da pochi passi.

84’ - GOL! DILAGA IL REAL CON ISCO, 6-1! Vinicius si lancia in profondità, scarico per Isco che appoggia il piattone in rete. Maiorca polverizzato.

Il momento social

MVP

Marco ASENSIO: tripletta folgorante spalmata su due tempi febbricitanti: si crea 5 occasioni da gol nitidissime; giocatore ritrovato, perforante.

La statistica chiave

Il Real ha segnato 21 gol in 6 partite di campionato, Benzema ha messo lo zampino in 15 di questi. La doppietta di questa sera lo porta a quota 200 gol in Liga.

Promosso

Karim BENZEMA: lavora sporco e di fino; ad ogni modo, il suo contributo è sempre decisivo. Due gol e due assist, 200° centro in Liga. Leader incontrastato.

Bocciato

Josep GAYA’: perde l’equilibrio in fase di impostazione e regala il primo gol a Benzema dopo soli 2 minuti di gioco. Impatto traumatico.

