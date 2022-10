Finisce dopo sei partite la striscia di vittorie consecutive del Real Madrid nella Liga. I Blancos pareggiano 1-1 contro l'Osasuna nel posticipo della settima giornata. Piccolo passo falso della banda di Ancelotti, che gioca un po' troppo con il freno a mano tirato senza accelerare più di tanto. Nel finale però cambia ritmo e attacca a testa bassa, ma il gol della vittoria non arriva. L'occasione però sì, ma Benzema spreca il rigore della vittoria tirando sulla traversa. Andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel match.

Ancelotti ritrova Benzema dopo l'infortunio. Il francese viene schierato con Vinicius e Rodrygo, mentre Valverde si riposa in panchina. Fuori Courtois e Modric, dentro Lunin e Ceballos. Per gli ospiti 4-3-3 con Abde, Moi Gomez e Kike Garcia davanti. Real avanti col minimo sforzo nella prima frazione, gli basta il tiro cross di Vinicius nel finale del primo tempo per passare in vantaggio. Osasuna che si difende con ordine e che è anche pericoloso in ripartenza, ma Lunin passa 45' tranquilli.

Ospiti che partono alla grande nella ripresa. Prima pareggiano i conti con Kike Garcia di testa, poi lo stesso attaccante va vicino al raddoppio due minuti dopo imbeccato da Moi Gomez. Ancelotti capisce che i suoi sono in difficoltà e corre subito ai ripari mettendo Camavinga e Valverde. I cambi svegliano i padroni di casa che cambiano ritmo, si buttano in avanti e attaccano a testa bassa. Il forcing viene premiato con il rigore dato a Benzema per una spinta in area di David Garcia, che viene anche espulso. Ma sul dischetto il francese colpisce la traversa. Nel finale entrano anche Asensio e Mariano Diaz, ma la palla non entra.

Primo pareggio stagionale dei Blancos, che vengono acciuffati in testa alla classifica dal Barcellona. Prestazione non ottima della banda di Ancelotti, che nel primo tempo passa in vantaggio ma spinge col contagocce, mentre nel finale si sveglia troppo tardi alla caccia del gol vittoria. Poco male comunque, la stagione è ancora lunghissima.

Il tabellino

REAL MADRID: Lunin; Carvajal (dall'85' Diaz), Rudiger, Alaba, Mendy (dal 73' Militao); Tchouameni (dal 54' Valverde), Kroos (dal 73' Asensio), Ceballos (dal 54' Camavinga); Rodrygo, Vinícius, Benzema.

OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal (dall'83' Fernandez), Juan Cruz, David García, Unai García; Torró, Moncayola (dall'83' Sanchez), Brasanac (dal 69' Oroz); Abde (dal 69' Pena), Moi Gómez, Kike García (dall'83' Budimir).

GOL: Vinicius (R), Kike Garcia (O),

AMMONITI: Ceballos (R), Abde (O),

ESPULSI: David Garcia (O),

NOTE: Benzema sbaglia un rigore al 79'

La cronaca in momenti

27' PRIMO TIRO DEL MATCH: Dai 25 metri per l'Osasuna va Moncayola, Lunin blocca senza problemi.

31' ABDE SUL FONDO: Contropiede dell'Osasuna guidato da Gomez che corre lungo la fascia sinistra, palla dall'altra fascia per Abde che prova il diagonale. Non di molto sul fondo.

37' BENZEMA DI UN SOFFIO A LATO: Karim vicino a un gol clamoroso! Solita progressione sulla fascia di Vinicius che mette un cross perfetto per Benzema che va al volo di destro, palla vicinissima al sette ma fuori di un nulla.

41' REAL AVANTI: Cross di Vinicius, tutti guardano il pallone ma nessuno lo tocca e la sfera si insacca alle spalle del portiere.

49' KIKE GARCIA PAREGGIA: Cross di David Garcia dalla fascia, bellissima torsione di testa dell'attaccante che si insacca nell'angolino.

51' SBANDA IL REAL: Moi Gomez dalla fascia entra in area, mette in mezzo rasoterra per Kike Garcia che col destro gira in porta, di un soffio sul fondo.

61' RODRYGO LA METTE ALTA: Giocata strepitosa di Benzema che trova il filtrante per il compagno. Da ottima posizione il brasiliano col sinistro la mette alta.

79' BENZEMA SBAGLIA UN RIGORE: Il francese viene spinto in area da David Garcia che viene espulso. Sul dischetto Karim tira sulla traversa.

80' GOL ANNULLATO A BENZEMA: Mischia in area, Rodrygo serve il francese che solo davanti al portiere mette dentro. Ma l'attaccante è in offside.

87' BOTTA DI VINICIUS: Fa tutto da solo il brasiliano che dal limite trova il tiro. Bravo il portiere a bloccare in presa bassa

La statistica chiave

Terzo rigore consecutivo sbagliato da Benzema contro Sergio Herrera. L'anno scorso ne aveva sbagliati due in un solo match.

Il migliore

VINICIUS JR: E' dai suoi piedi che partono sempre tutti i problemi per l'Osasuna. Costante spina nel fianco nella difesa avversaria.

Il peggiore

Dani CEBALLOS: Messo dentro al posto di Modric infortunato, non riesce mai a prendere in mano le redini del centrocampo. Vaga senza una meta, sperduto.

