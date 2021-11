Real Madrid-Rayo Vallecano, match valido per la tredicesima giornata di Liga, è terminato col punteggio di 2-1 in favore dei Blancos.

La rivalità tra Bernabeu e Vallecas, per ovvie ragioni di classifica, non è mai stata così incandescente: nel derby madrileno, i Blancos guidati da Carlo Ancelotti difendono con successo le mura amiche dalle grinfie di Falcao e compagni. Le Merengues prendono il largo nel primo tempo: al 15’, un’iniziativa targata Vinicius-Asensio permette a Kroos di battezzare l’angolino destro sotto il sette. Al 38’ ci pensa Benzema a mettere in ghiaccio il risultato: un assist fendente di Mendy serve la sua incursione in area di rigore; il francese manda a vuoto il portiere e deposita comodamente in rete.

I padroni di casa controllano agevolmente la gara fino all’ingresso del Tigre. La gara di Falcao dura solo 10’ (entrato al 70’, è costretto a uscire all’80’ per un problema fisico), ma nel mezzo, El Tigre riesce a sferrare comunque la zampata: al 77’ la pennellata di Alvaro Garcia permette l’incornata vincente che riapre la gara. Sul finale è quindi assedio del Rayo, che al 91’, su situazione di mischia, sfiora il pareggio. A salvare la palla sulla linea è un provvidenziale Kroos, che apre e chiude un match pesantissimo per Ancelotti: con i tre punti conquistati quest’oggi, il Real agguanta la vetta della classifica a 27 punti, superando momentaneamente la Real Sociedad (in campo domani contro l’Osasuna); inoltre, il 2-1 contro il Rayo segna la 100° vittoria di Re Carlo sulla panchina delle Merengues.

Classifiche e risultati

Tabellino

REAL MADRID-RAYO VALLECANO 2-1

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (92’ Nacho), Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Kroos; Vinicius, Asensio (83’ Lucas Vazquez), Benzema (83’ Hazard). All. Ancelotti.

RAYO VALLECANO (4-3-2-1): Dimitrievski; Balliu, Saveljich (81’ Pozo), Catena, Fran García; Óscar, Comesaña; Palazon (60’ Bebé), Trejo (60’ Unai Lopez), Álvaro; Nteka (70’ Falcao, dall’80’ Guardiola). All. Iraola.

Arbitro: Pablo González Fuertes

Gol: 15’ Kroos (M), 38’ Benzema (V), 77’ Falcao (V)

Assist: Asensio (M), Alaba (M), Alvaro Garcia (V)

Ammoniti: Kroos (M), Balliu (V), Comesaña (V)

Karim Benzema (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

15’ - GOL! KROOS SBLOCCA IL MATCH! Il Real colpisce in ripartenza: Vinicius semina il panico nella retroguardia del Rayo, poi scarica per Asensio. Lo spagnolo guarda in mezzo e scarica per l'inserimento di Kroos in area: il tedesco insacca sotto il sette.

37’ - DIMITRIEVSKI SALVA UN AUTORETE! Eder Militao insiste sulla fascia destra: il suo cross colpisce il corpo di Comesana, che rischia l'autorete. Dimitrievski compie un miracolo e alza in corner.

38’ - GOL! BENZEMA RADDOPPIA PER IL REAL! Assist col contagiri di Alaba, che serve l'inserimento rapace di Benzema in area di rigore. Il numero 9 dei blancos salta il portiere e deposita in rete.

40’ - BENZEMA SI DIVORA LA DOPPIETTA! Rischia di dilagare il Real Madrid. Dimitrievski non blocca il tiro di Vinicius, Benzema avrebbe l'opportunità di ribadire in rete da due passi ma si complica la vita con un colpo di testa da fermo che si alza sopra la traversa.

51’ - VINICIUS SALTA TUTTI! Triplo dribbling ubriacante nel cuore dell'area, poi conclusione di precisione che batte il portiere ma non Valentìn, che salva a pochi passi dalla linea.

54’ - ASENSIO SI ADDORMENTA DAVANTI AL PORTIERE! Difesa del Rayo completamente scoperchiata, Kroos lancia in porta Asensio: lo spagnolo però si fa ipnotizzare a tu per tu con Dimitrievski.

62’ - BENZEMA SFIORA L'INCROCIO! Altra chance nitida per il numero 9 francese, che raccoglie il tacco di Mendy in area e mira il sette: la palla esce di un soffio!

72’ - ASENSIO SI DIVORA IL TRIS! Carvajal si avventura in avanti e viene premiato da un paio di rimpalli: la sfera capita sui piedi di Asensio, che a pochi passi dal portiere conclude a lato.

75’ - PALO DI BEBE'! Il 10 del Rayo parte in contropiede, si sposta la palla sul sinistro e stampa sul palo. Real sorpreso!

77’ - GOL! FALCAO RIAPRE LA PARTITA! Chi se non lui? Il veterano del Rayo prende il tempo ad Alaba e insacca di testa alle spalle di Courtois, beffato da una deviazione.

90+1’ - KROOS SALAVA SULLA LINEA! Su mischia da calcio d'angolo, il tedesco allontana la palla dalla linea a Courtois battuto. Trema il Real!

Il momento social

La statistica chiave

Benzema (10) e Vinicius Jr. (7) hanno segnato 17 gol in Liga insieme, questo è il secondo miglior record nella Top 5 delle leghe europee in questa stagione, solo dietro alla coppia del Bayern (19) composta da Robert Lewandowski (13) e Serge Gnabry (6).

Il migliore

Toni KROOS - Una prestazione che vale da sola tre punti: prima il gol chirurgico al 15', poi il salvataggio perentorio a scongiurare il tonfo. Universale.

Il peggiore

Esteban SAVELJICH - La linea difensiva non regge le finte ubriacanti di Vinicius e le incursioni improvvise di Benzema. Partita giocata in apnea sotto le cannonate dei Blancos.

