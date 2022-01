Emergenza Covid e sbornia di fine anno. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti riparte subito, dimostrando che quello col Getafe di inizio anno era stato solo un passo falso. I Blancos regolano infatti il Valencia in casa e lo fanno con un convincente 4-1. Autori di una doppietta a testa il solito Benzema – 301 gol in maglia Merengue, meglio di lui solo Di Stefano e Ronaldo – e Vinicius Junior. Una vittoria convincente, anche se aperta da un episodio discutibile e discusso: un rigore concesso a Casemiro molto, molto generoso. Talmente generoso da far scatenare il social media manager del Valencia, brillante nell’associazione con la nota serie spagnola ambientata dentro la zecca di Spagna. Il resto, tornando seri, è festa Real Madrid, con 3 punti che valgono il momentaneo +8 sul Siviglia secondo ma con due partite da recuperare.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez (87’ Nacho), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro (71’ Camavinga), Kroos, Modric (70’ Ceballos); Asensio, Benzema, Vinicius (87’ Valverde).

Valencia (4-3-3): Cillessen; Piccini (77’ Iranzo), Diakhaby, Alderete, Gayà; Hugo Guillamón, Wass, Yunus Musah (66’ Cheryshev); Hélder Costa (66’ Koindredi, dall’83’ Vallejo), Guedes, Maxi Gómez (66’ de Sousa).

Gol: 43’ rig. e 88' Benzema, 52’ e 61’ Vinicius; 76’ rig. Guedes.

Note – Ammoniti: Casemiro; Gaya, Piccini, Musah. Cheryshev.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

6’ MILITAO! PRIMO SQUILLO DEI BLANCOS! Kroos, direttamente da calcio da fermo, trova in area ospite Militao, che di testa impegna Cillessen. Real vicino al gol.

36’ BENZEMA! Il bomber francese prova la conclusione a giro dal limite dell'area: pallone che sfiora il palo alle spalle di Cillessen. Real vicino al gol.

40’ TRAVERSA DI MODRIC! Gran conclusione, Cillessen battuto, ma il il legno superiore dice di no al Real che adesso davvero è al piccolo trotto.

41’-43’ RIGORE PER IL REAL, 300° GOL DI BENZEMA. Casemiro toccato in area. Contatto leggerino (moooolto leggerino), ma l'arbitro non ha dubbi. Penalty per il Madrid. Confermato poi al VAR. Dal dischetto il francese non sbaglia. 300esimo gol con la maglia del Real Madrid. Imparabile la conclusione, tirata fortissimo e alta sotto l'incrocio.

52’ GOL! VINICIUS! 2-0 REAL! Uno-due al limite, il Valencia non riesce a pulire l'area, Vicinius si ritrova il pallone sui piedi e tutto solo davvero non può sbagliare. Un pizzico fortunato il Real, ma 2-0 Merengue.

61’ GOL! E SONO TRE! ANCORA VINICIUS! Musah perde una palla sanguinosa in uscirta, Benzema serve Asensio, Cillessen fa quel che può, sulla respinta Vinicius deve solo mettere dentro. Tre a zero. Game, set and match Real.

76’ RIGORE PER IL VALENCIA, GOL DI GUEDES. Mendy si fa fregare da Marcos André de Sousa, che gli prende la posizione. Arriva la trattenuta e il fischio. Rigore per il Valencia. Guedes prima sbaglia, con Courtois che dice di no, ma sulla respinta di testa è preciso nel metterla all'angolino. E dunque gol del Valencia che prova a riaprire il finale.

88’ GOL! E FANNO 301! BENZEMA! Mendy mette dentro da sinistra, Benzema in area ha tutto il tempo di controllare, girarsi, aggiustarsela e mettere in rete. 4-1. Finita. Questa volta per davvero.

Il migliore

Benzema. Il solito fuoriclasse, che quest’anno ormai ha messo nel mirino vincere la sua prima classifica cannonieri. Il gol che apre e il gol che chiude. Un rigore e una conclusione tutto fuorché impossibile. E’ una serata storica però: 300° gol in maglia del Real Madrid: davanti solo DI Stefano e Ronaldo. Non male.

Il peggiore

Musah. Perde una bruttissima palla in uscita e dà la mazzata definitiva alle speranze del Valencia – già complicate – di rimetterla in piedi.

Ancelotti: "Sogno di essere per il Real ciò che Simeone è per l'Atletico"

