Prosegue lo strabiliante avvio di stagione del Real Madrid di Carlo Ancelotti che trova la decima vittoria nelle prime undici uscite in Liga, stendendo 3-1 il Siviglia al Bernabeu. Pronti-via e i padroni di casa son subito riusciti a passare in vantaggio, con un piattone a porta vuota di Modric su assist di Vinicius. Il Siviglia ha provato a reagire ma ha cozzato contro la chiusissima retroguardia madrilena, con il Madrid che ha addirittura sfiorato più volte il 2-0 con Modric e Vinicius a fine primo tempo.

Nella ripresa il Real è nuovamente partito forte, ma è stato sorpreso da un gran gol di Lamela al 53'. Quattro decisivi cambi di Ancelotti hanno poi cambiato il volto del match, con il subentrato Vazquez che al 79' è riuscito a trovare il vantaggio a porta vuota su assist di Vinicius. 2' più tardi, con una conclusione violentissima dalla distanza, è poi giunto il 3-1, firmato dall'uruguagio Federico Valverde.

In virtù di questo risultato il Real allunga ulteriormente in testa alla Liga, volando momentaneamente a +6 sul Barcellona, impegnato domani con l'Athletic Bilbao.

Il tabellino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (dal 77' Vazquez), E.Militao, Alaba (dall'85' Nacho), F.Mendy (dal 77' Rudiger); Kroos, Modric (dal 77' Asensio), Tchouameni (dal 65' Camavinga); Valverde, Rodrygo, Vini Jr.

SIVIGLIA (5-4-1): Bono; Jesús Navas (dal 65' Carmona), Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Óliver (dal 70' Gomez), Rakitic (dal 77' Mir), Jordán, Lamela; Isco (dal 77' Delaney).

GOL - 5' Modric (R), 53' Lamela (S), 79' Vazquez (R), 81' Valverde (R) Primo tempo 1-0

ASSIST - Vinicius (R, 1-0), Montiel (S, 1-1), Vinicius (R, 2-1)

NOTE - AMMONITI - Jordan (S), Tchouameni (R), Montiel (S), Gudelj (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 7 MOMENTI CHIAVE

5' RETEEEEEE! 1-0, MODRIC! Splendida discesa sulla sinistra di Vinicius che recupera un pallone sulla trequarti, si invola verso la porta, sterza e mette una palla perfetta per l'inserimento di Modric, abile ad insaccare a porta vuota col piattone.

11' RODRYGO, ALTO DI POCO! Guizzo del brasiliano sulla sinistra, con ingresso in area di rigore e tentativo di tiro a giro sul secondo palo che termina alto.

43' MODRIC, PERDE IL TEMPO! Contropiede fulmineo di Rodrygo, scarico sulla destra per Modric, serie di finte del croato ed intervento cruciale di Marcao che in scivolata riesce a murarne il sinistro a botta sicura.

53' RETEEE! LAMELA, 1-1! Recupero di Montiel sulla trequarti, delizioso assist d'esterno per il taglio di Lamela, e splendido tocco di prima mancino che non lascia scampo a Courtois in uscita.

70' VINICIUS, PALLA FUORI! Il brasiliano riesce a superare Montiel in velocità, saltare Bono in uscita e calciare da posizione defilatissima, non trovando la porta.

79' RETEEEE! 2-1! VAZQUEZ! Contropiede fulmineo del Madrid, con Asensio che imbuca per Vinicius, altruista nel servire all'ultimo momento Vazquez, a tu per tu con Bono. Piatto destro e Real di nuovo avanti!

81' RETEEEEEEEE! 3-1! VALVERDE, PAZZESCO! Conclusione clamorosa dell'uruguagio che riceve palla sulla destra e lascia partire un destro terrificante che si insacca all'incrocio dei pali.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

VINICIUS Jr - Con il gemello Benzema omaggiato ad inizio match da tutto il Bernabeu, non demerita da leader offensivo dei suoi. Pregiato l'assist al bacio per Modric, di valore quello per nulla scontato per Vazquez. Spettacolare quando accelera palla al piede.

IL PROMOSSO

Erik LAMELA - Gela il Bernabeu con un mancino di prima da cineteca. Ispira la manovra offensiva dei suoi con continue giocate di sopraffina qualità, riuscendo spesso e volentieri a creare problemi alla coppia Militao-Alaba.

IL BOCCIATO

David ALABA - Per una volta, non disputa un match impeccabile. Colpevole sul gol di Lamela di uno scellerato tentativo di dribbling in fase di costruzione. Leggermente appannato nella lettura dei continui tagli degli attaccanti ospiti.

