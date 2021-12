l’11° risultato utile consecutivo e allungano a +8 sul Siviglia secondo in classifica, sfruttando la clamorosa Real Sociedad-Real Madrid, match della sedicesima giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 2-0 in favore dei blancos, che raccolgonoe allungano, sfruttando la clamorosa sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Maiorca.

Gli uomini di Ancelotti gettano il cuore oltre l’ostacolo e si impongono sui baschi nel secondo tempo: decisive le reti di Vinicius e Jovic, che alleviano il peso dell’infortunio di Benzema – il francese si è fermato al 17’ per un problema al ginocchio – dalle spalle di Re Carlo.

Vinicius celebra su gol ante la Real Sociedad Credit Foto Getty Images

Dopo un primo tempo giocato a viso aperto su entrambi i fronti, Vinicius Jr rompe l’equilibrio a soli due minuti dal rientro dagli spogliatoi: il brasiliano accelera, innesca uno scambio alla dinamite con Jovic e deposita nell’angolino con un destro piazzato. L’attacco del Real, orfano di Benzema, orbita inevitabilmente attorno a questi due astri nascenti: appena 10’ dopo, tocca al serbo insaccare con un tuffo di testa sugli sviluppi di un corner.

Il rapido raddoppio dei blancos esaurisce completamente la fiamma della Real Sociedad: gli uomini di Imanol Alguacil permettono al Real di addormentare la gara e di risparmiare importanti energie in vista della sfida di martedì contro l’Inter.

Tabellino

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 0-2

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel (69’ Zaldua), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico (85’ Munoz); Januzaj (69’ Portu), Guevara (62’ Turrientes), Zubimendi, Oyarzabal; Sorloth (62’ Barrenetxea), Isak. All. Barrenetxea.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos (82’ Valverde), Casemiro (65’ Camavinga), Modric; Rodrygo (82’ Asensio), Benzema (18’ Jovic), Vinicus Júnior. All. Ancelotti.

Arbitro: Gil Manzano.

Gol: 47’ Vinicius (M), 57’ Jovic (M)

Assist: Jovic (M), Casemiro (M)

Ammoniti: Zubeldia (S), Januzaj (S)

Infortuni: Benzema (M)

Real Sociedad-Real Madrid Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

12’ – MILITAO NEUTRALIZZA IL COLPO DI TESTA DI ISAK! Brivido per i blancos! Rico scodella un cross col contagiri per lo stacco dello svedese: il colpo di testa dello svedese viene "parato" dal piedone alto di Militao.

26’ - MODRIC NON TROVA L'ATTIMO! Il Real ora ci crede. Vinicius libera il croato nel cuore dell'area di rigore con una sponda di testa, ma il numero 10 non trova il tempo per impattare il pallone in maniera ottimale. Remiro blocca.

47’ - REMIRO IPNOTIZZA RODRYGO! Sorloth consegna una palla sanguinosa sui pied di Jovic, che a sua volta innesca la corsa di Rodrygo in area basca: il suo tiro da posizione ravvicinata è prevedibile, Remiro respinge.

47’ - GOL! VINICIUS INSACCA IL VANTAGGIO PER IL REAL MADRID! Scambio nello stretto con Jovic e destro piazzato nell'angolino! 10° centro per il brasiliano.

57’ - GOL! JOVIC DI TESTA, 2-0 REAL! Su corner, il serbo corregge in rete il colpo di testa di Casemiro, anticipando Remiro in tuffo.

88’ - VINICIUS VICINO ALLA DOPPIETTA! Eder Militao lancia il brasiliano in contropiede: Vinicius si trova a tu per tu con Remiro, ma conclude addosso al portiere.

Il momento social

La statistica chiave

Eder Militão ha effettuato 10 disimpegni contro la Real Sociedad (9 di testa), record per un giocatore del Real Madrid in questa stagione.

Il migliore

Eder MILITAO: i gol e gli assist di Jovic e Vinicius non possono oscurare una prestazione monumentale del centrale madrileno: roccioso su ogni contrasto, mette una pezza sulle conclusioni di Isak e preserva il clean sheet dei blancos. Invalicabile.

Il peggiore

Aelxander SORLOTH: mai in sintonia lungo la catena offensiva dei baschi. Ad inizio secondo tempo rischia di regalare un gol facile con un retropassaggio orribile.

Ancelotti: "Magic moment Vinicius? Non sono un mago, meriti sono suoi"

