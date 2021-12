Sergio Aguero ha dato l'addio al calcio dopo i problemi cardiaci e lo ha fatto in una Roberto Mancini (che lo ha allenato ai tempi del City), ai rivali storici del Leo Messi. Una carriera che, semplicemente, non doveva finire così.ha dato l'addio al calcio dopo i problemi cardiaci e lo ha fatto in una conferenza tenuta davanti ai suoi compagni del Barcellona. Tantissimi i messaggi di vicinanza dal mondo sportivo per il 'Kun': dal Ct(che lo ha allenato ai tempi del City), ai rivali storici del Real Madrid fino al grande amico e compagno di squadra con l'Argentina,

IL MESSAGGIO DI LEO MESSI

"Praticamente tutta una carriera insieme. Kun... Abbiamo vissuto momenti belli e brutti, ma tutti sono serviti a unirci sempre di più e a diventare sempre più amici. E continueremo ad esserlo anche fuori dal campo. Con tutta la felicità per aver alzato la Copa America così poco tempo fa, con tutte le tue vittorie in Inghilterra... e la verità è che ora fa malissimo vedere che dovrai smettere di fare ciò che ami per colpa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice, perchè sei una persona che trasmette allegria e tutti quelli che ti vogliono bene continueranno a stare vicino a te. Ora inizia una nuova tappa della tua vita e sono convinto che la vivrai con un grande sorriso e con tutto l'entusiasmo che metti in tutto ciò che fai. Ti auguro il meglio per questo nuovo cammino! Ti voglio molto bene amico mio, e mi mancherà tantissimo stare con te in campo e riunirci con la nazionale!".

Ti voglio bene amico mio, mi mancherai tantissimo...

Grazie di tutto 'Kun', mancherai a tutti!

