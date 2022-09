Monaco di Baviera è già dimenticata. È già alle spalle. Il Barcellona di Xavi cancella la sconfitta maturata in Champions League e riparte di slancio.nella sesta giornata di campionato e volano al primo posto per una notte. Decisive le reti diAncora una volta il Camp Nou si rivela un fortino inespugnabile: tra Champions League e Liga Spagnola, in quattro partite, i Culés hanno segnato 12 gol e ne hanno subito solo uno. In attesa del derby di Madrid, i catalani comandano la graduatoria; l’Elche, invece, rimane fermo all’ultimo posto con un punto in sei partite.