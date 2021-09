In un match tutt'altro che scontato al Bernabeu, il Real Madrid doma il Celta Vigo e lo sconfigge per 5-2. Gara che si sblocca dopo 4' con la fucilata di Santi Mina che porta avanti gli ospiti su un errore di Nacho. 1-1 momentaneo di Benzema, al minuto 24, con il Celta che è poi ripassato in vantaggio al 32' con il piattone dell'argentino Cervi. Da lì Benzema si scatena, trovando il 2-2 al 46' e sfornando l'assist per il 3-2 di Vinicius. A segnare il gol del 4-2 è invece il neo-acquisto francese Camavinga al 72', prima del definitivo 5-2 del solito Benzema, freddissimo dagli undici metri al minuto 87.

Real che sale dunque a 10 punti in classifica, a pari merito con l'Atletico capolista.

Real Madrid Celta, gol de Santi Mina Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Modric, Valverde; Vini Jr, Benzema; Hazard (dal 65' Camavinga).

CELTA VIGO (4-4-2): Dituro; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Galan; Tapia (dal 46' Beltram), Brais Mendez, Denis Suarez; Cervi (dal 67' Nolito), Iago Aspas, Santi Mina (dal 67' Gallhardo)

GOL - Santi Mina (C), Benzema (R), Cervi (C), Benzema (R), Vinicius (R), Camavinga (R), Benzema (R)

ASSIST - Iago Aspas (C), Valverde (R), Suarez (C), Gutierez (R), Benzema (R)

NOTE - AMMONITI: Nacho (R), Vinicius (R) Murillo (C) ESPULSI:

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

4' SANTI MINA! LA SBLOCCA IL CELTA! 0-1! Pasticcio tra Casemiro e Nacho, con Iago Aspas che recupera un pallone prezioso al limite dell'area e serve la punta, implacabile nel freddare Courtois con un rasoterra da pochi passi.

24' BENZEMA, SEMPRE BENZEMA! 1-1! Appoggio dalla sinistra di Valverde e francese bravissimo ad incrociare, schiacciando il pallone a terra e spedendolo violentemente sotto la traversa. Rete splendida!

Santi Mina Credit Foto Getty Images

32' CERVI, RETE BELLA E FORTUNOSA! 1-2! Nacho si perde Aspas che lancia Suarez, bravo ad appoggiare in mezzo per l'argentino che con un tacco no-look centra clamorosamente il palo, per poi ribadire da due passi a porta vuota.

42' GOL ANNULLATO A BENZEMA, che aveva appoggiato in rete di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Decisiva però la posizione di off-side di Casemiro.

46' BENZEMA! DOPO 46 SECONDI! 2-2! Bel cross dalla sinistra di Miguel per la zuccata precisa del francese, che spedisce la sfera sotto l'incrocio dei pali. 2-2 e tutto da rifare per il Celta Vigo.

56' VINICIUS! 3-2 REAL! Che giocata di Benzema, che con uno scavetto delizioso dalla trequarti lancia in porta il brasiliano, bravissimo a freddare Dituro con il destro. Real meritatamente avanti.

72' CAMAVINGA, PROPRIO LUI! 4-2! Sgroppata clamorosa di Modric che li dribla tutti e calcia di esterno destro. Parata di Dituro e francese bravissimo ad avventarsi sulla ribattuta e a spaccare la rete con il piattone a porta vuota.

86' RIGORE PER IL REAL MADRID. Dribling fulmineo di Vinicius che entra dalla destra e si fa mettere giù. Fischio ineccepibile.

88' BENZEMA! TRIPLETTA! Rigore perfetto che si insacca sotto l'incrocio dei pali! 5 gol e 4 assist nelle prime 3 di Liga per il francese!

IL MIGLIORE

Karim BENZEMA - Faro totale dell'attacco delle Merengues. Trova il gol, se ne vede annullare un secondo e poi sigla comunque la sua tripletta. Sempre geniale quando imbuca sulla trequarti, vero artigiano del gol e dei movimenti di sponda. Centravanti vero.

Benzema Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Nacho FERNANDEZ - Impreciso sul primo gol del Celta, in ritardo sul secondo. Con Miguel forma una coppia tutt'altro che affidabile per i Blancos sull'out di sinistra. Dovrà crescere se vuole candidarsi a fare il titolare di questa squadra.

IL MOMENTO SOCIAL

