Barcellona e Spotify si legano a lungo termine con una partnership estremamente fruttuosa per il club blaugrana. La società comunica l’accordo tramite il proprio sito ufficiale, spiegando che la decisione è stata presa durante un’assemblea straordinaria (che passerà alla storia come prima interamente telematica) e ratificata grazie all’89% dei voti a favore. Club e piattaforma audio resteranno insieme fino al 2025, almeno per quanto riguarda la sponsorizzazione dellle maglie.

Il comunicato recita infatti:

Spotify apparirà sulla parte anteriore delle maglie sia della squadra maschile, sia di quella femminile a partire dall’inizio della stagione 2022-2023 e per le successive quattro. Spotify sarà anche sponsor sulle maglie da allenamento dall’inizio della stagione 2022-2023 per le successive tre stagioni.

Si apprende inoltre dal comunicato che in gioco c’è anche l’assegnazione del nome abbinato al Camp Nou: “La collaborazione strategica prevede un accordo a lungo termine per i Title Rights dello Stadio, che comincerà a luglio del 2022 e si amplierà con l’ambizioso sviluppo dell’area del Camp Nou, come parte del Progetto Espai Barça, che trasformerà le strutture e l'ambiente del Club in una nuova esperienza-Barça di intrattenimento integrata di livello mondiale, aperta alla città”.

Dalle indiscrezioni di Sport, si vengono a scoprire alcuni dettagli: Spotify starebbe infatti puntando a diventare sponsor anche dello stadio per i prossimi 12 anni. Nei primi quattro anni, durante i quali si svolgeranno i lavori di ristrutturazione di cui parla il comunicato, l’azienda verserà 5 milioni di euro all’anno. Per il periodo successivo, dalla quinta alla 12ª stagione, la quota annuale aumenterà a 20 milioni. In totale, quindi, in 12 anni Spotify verserà complessivamente 180 milioni di euro nelle casse del club catalano. Nel complesso, quindi il riepilogo delle cifre dell’accordo dovrebbe essere circa:

sponsor sulle maglie da gara (prima squadra maschile e femminile): 57,5 milioni annui + 2,5 di bonus per 4 anni = 240 milioni;

sponsor sulle maglie da allenamento (prima squadra maschile e femminile): 5 milioni annui per 3 anni = 15 milioni;

naming rights del Camp Nou: 5 milioni annui per i primi 4 anni (20 milioni) + 20 milioni annui per i successivi 8 anni (160 milioni) = 180 milioni;

La cifra complessiva, comprensiva di bonus, ammonta quindi a 435 milioni.

Nel frattempo a RTVE il presidente catalano aveva detto: “Se un giorno Messi mi chiamasse e mi dicesse di voler tornare, ne parleremmo e ne sarei più che felice”. Visto che, quando lo lasciarono andare, fu proprio per una qustione economica, date le nuove premesse si capisce perché Laporta ci stia facendo un pensierino.

