Questi documenti sono stati catturati dal giornalista Josè Antonio Abellan, e hanno mandato su tutte le furie il presidente dei blancos. Si tratta di conversazioni private dai toni accesi, in cui Florentino inveisce (dando sfoggio di rigogliosa creatività) contro giocatori e bandiere madridiste.

Gli audio risalgono principalmente al 2012, e nei giorni scorsi erano stati diffusi gli insulti verso Mourinho (allora allenatore del Real) e Cristiano Ronaldo (definito da Florentino "pazzo e imbecille"). Oggi, un altro leak ha scosso la presidenza di Florentino: i nuovi audio riportano conversazioni in cui Perez denigra Raul, Figo e Guti.

"Figo e Raul figli di..."

Il presidente dei blancos non risparmia gli insulti sui due ex Galacticos: "Figo è quello che rovina lo spogliatoio. Il migliore è stato Zidane, senza dubbio. Figo è stato un figlio di putt..., come quel ragazzo, Raul. I due peggiori sono stati Figo e Raul".

"Guti è un deficiente"

Nel fervore del dibattito viene coinvolto anche l'ex centrocampista delle merengues: "Guti è un paraculo, è matto come una capra, il peggior nemico di se stesso. Sta bene alla Cadena Ser, hanno preso un deficiente, quello è, un deficiente".

Come risposta ufficiale rimane quella diramata da Perez in occasione del primo leak: "Le frasi riprodotte sono pronunciate in conversazioni registrate illegalmente dal signor José Antonio Abellán, che da molti anni tenta di venderle senza successo. È sorprendente ora che, nonostante il tempo trascorso, il quotidiano El Confidencial le pubblichi oggi. Sono singole frasi di conversazioni tratte dall'ampio contesto. Capisco che il fatto che siano state pubblicate adesso, sia dovuto al mio lavoro come uno dei promotori della Superlega. Ho affidato la questione nelle mani dei miei legali che stanno studiando le possibili azioni da intraprendere".

