Stop imprevisto per i rivali della Juventus in Champions League. Il Villarreal cade 1-0 a Pamplona contro l'Osasuna, al termine di un match abbastanza bloccato. Unai Emery che ha proposto una leggera rotazione dei titolari: fuori Foith, Pedraza e Chukwueze protagonisti nell'ottavo con la Juve. Partita decisa al minuto 63 da un colpo di testa di Avila. A peggiorare il quadro per il sottomarino giallo l'infortunio di Alberto Moreno, a forte rischio per il ritorno contro i bianconeri.

Alberto Moreno finisce ko in vista della Juventus Credit Foto Getty Images

Ad

Con questo ko si complica la rincorsa alla Champions League del Villarreal, sceso al settimo posto in classifica. Rimangono 3 punti avanti Barcellona e Atletico Madrid, entrambe con meno partite disputate. Una volata serrata per il quarto posto comprendente anche Betis e Real Sociedad. Prima del match contro la Juventus la squadra spagnola sarà impegnata sabato prossimo alle 18.30 contro il Celta Vigo.

Liga Il Villarreal ne fa 5 dopo la Juve: Espanyol ko, poker di Yéremi Pino 27/02/2022 A 15:43

Tebas: "Juventus, Barça e Real mentono più di Putin"

Champions League Villarreal-Juve, 5 verità: Vlahovic predestinato, ora va gestito 23/02/2022 A 08:55