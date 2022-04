Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte , la squadra di Xavi subisce un brusco stop casalingo anche in Liga:e si porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Primo tempo complicato al Camp Nou per i blaugrana, che rischiano in diverse occasioni create dagli ospiti. Sarà poi Lucas Perez a decidere il match al 48’ con un tap-in vincente su Ter Stegen., ma soprattutto i blaugrana gettano via l’occasione per portarsi da soli al secondo posto (con una partita in meno) restando invece incollati a Siviglia e Atletico Madrid a quota 60 punti.