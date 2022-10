Valencia-Barcellona, match valido per la 12a giornata di Liga, è terminato 1-0 in favore degli uomini di Xavi . I blaugrana hanno metabolizzato in fretta l’amaro boccone dell’eliminazione in Champions League, continuando la scalata in Liga. Con questo successo,(31) in testa alla classifica – i Blancos giocheranno domani contro il Girona. Notte fonda invece per Gattuso, che dopo aver incassato una rimonta clamorosa nell’ultima giornata per mano del Maiorca ritrova un gruppo spento e disorganizzato. Il Mestalla viene violato nuovamente, e il Valencia rischia di perdere contatto col treno europeo.